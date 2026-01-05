Τιμοτέ Σαλαμέ: Βραβεύτηκε στα Critics Choice Awards - Το πρώτο δημόσιο «σ' αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ

Το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στην 31η τελετή των Critics Choice Awards απέσπασε ο Τιμοτέ Σαλαμέ, για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme».

Πρόκειται για την τέταρτη υποψηφιότητα του Σαλαμέ αλλά την πρώτη του νίκη στον θεσμό των συγκεκριμένων βραβείων.

Ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο στην ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στο «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα στο «The Secret Agent».

Ο 30χρονος σταρ, ανεβαίνοντας στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο φορώντας ένα σκούρο ριγέ κοστούμι, ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψήφιούς του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζος Σαφντί.

«Έχω πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω και δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθώ εδώ πάνω. Τζος, έφτιαξες μια ιστορία για έναν ελαττωματικό άνθρωπο με ένα όνειρο που μπορείς να ταυτιστείς, και δεν κήρυξες στο κοινό τι ήταν σωστό ή λάθος» είπε στην αρχή του λόγου του.

Timothée Chalamet uses his acceptance speech for his first-ever Critics Choice Award to praise his fellow nominees



“Michael, unbelievable [performance] I just rewatched ‘Sinners’, I hadn’t seen that credits scene, I’m glad I stuck around the second time” pic.twitter.com/DW7drmHPzv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 5, 2026

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards:



"Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you." pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026

Τιμοτέ Σαλαμέ: Το πρώτο δημόσιο «σ' αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ

Και παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, έκανε μια σπάνια και τρυφερή αναφορά στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Κλείνοντας ο Σαλαμέ επεφύλασσε την πιο προσωπική του αναφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ' αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Timothée Chalamet is officially the youngest person to win the Best Actor category at the Critics Choice Awards. pic.twitter.com/QPQa77SAsx — Film Updates (@FilmUpdates) January 5, 2026

Timothée Chalamet has won Best Actor for ‘MARTY SUPREME’ at the Critics Choice Awards



His first-ever win. pic.twitter.com/IRc5tWYaif — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 5, 2026

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ' αγαπώ κι εγώ».

Πριν από την στιγμή της ανακοίνωσης, το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner during his acceptance speech at the #CriticsChoiceAwards:



“Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn’t do this without you. Thank you from the bottom of my heart.” pic.twitter.com/1yxm1430q1 — Pop Base (@PopBase) January 5, 2026

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at Critics Choice Awards 🏆 pic.twitter.com/IZj6LJ8qUH — Complex (@Complex) January 5, 2026

Στην ταινία «Marty Supreme», όπως αναφέρει το People, υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1952.

