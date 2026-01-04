Απών ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο από βράβευση λόγω της επίθεσης στη Βενεζουέλα

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν θα δώσει το «παρών» στα Palm Springs International Film Awards, εξαιτίας των εξελίξεων που ακολούθησαν τη στρατιωτική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, ο 51χρονος ηθοποιός επρόκειτο να τιμηθεί στην τελετή που πραγματοποιείται στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, λαμβάνοντας το Desert Palm Achievement Award για την ερμηνεία του στη νέα του ταινία «One Battle After Another». Ωστόσο, δεν κατάφερε να ταξιδέψει εγκαίρως.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρισκόταν για διακοπές στο Σεν Μπαρτς, όπου είχε φωτογραφηθεί με γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η σύντροφός του Βιτόρια Σερέτι και ο Τομ Μπρέιντι. Οι αεροπορικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην περιοχή της Καραϊβικής μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας κατέστησαν την αναχώρησή του αδύνατη .

«Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν μπορεί να βρεθεί κοντά μας απόψε, λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων στις μετακινήσεις και περιορισμών στον εναέριο χώρο», δήλωσε εκπρόσωπος του Palm Springs International Film Festival στο Variety.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, παρά την απουσία του, η διοργάνωση παραμένει ιδιαίτερα περήφανη που τιμά το έργο και τη διαχρονική προσφορά του στον κινηματογράφο. «Το ταλέντο και η αφοσίωσή του συνεχίζουν να εμπνέουν και είμαστε χαρούμενοι που θα τον τιμήσουμε με το Desert Palm Achievement Award απόψε», καταλήγει η δήλωση.

Η επίθεση στη Βενεζουέλα τροποποίησε τα δρομολόγια των αεροπλάνων

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Σπρινγκς εξέδωσε νωρίτερα το Σάββατο ανακοίνωση, στην οποία γνωστοποιούσε ότι οι αναχωρήσεις των πτήσεων είχαν ανασταλεί.

«Ένα πρόβλημα στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας της FAA επηρεάζει σήμερα τον εναέριο χώρο της Νότιας Καλιφόρνιας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Τα αεροσκάφη μπορούν να προσγειώνονται, αν και ορισμένες πτήσεις έχουν εκτραπεί και αναμένονται καθυστερήσεις. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το PSP, αλλά και πολλά άλλα αεροδρόμια της Νότιας Καλιφόρνιας».

Η απαγόρευση πτήσεων άρθηκε στις 4:20 μ.μ. τοπική ώρα.

Το φεστιβάλ κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι ο Ντι Κάπριο θα παραλάβει το βραβείο στις 18 Νοεμβρίου. «Στην ταινία One Battle After Another, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει μια συναρπαστική και συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που φτάνει στα όρια του ενόψει των αμείλικτων αντιξοοτήτων», δήλωσε ο πρόεδρος του φεστιβάλ, Ναχατάρ Σινγκ Τσάντι, σε μια δήλωση την εποχή εκείνη.