Οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναχαιτίσουν πετρελαιοφόρο που κατευθύνεται προς την Ευρώπη, αναφέρουν δημοσιεύματα

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν στην κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία που διασχίζει τον Ατλαντικό με προορισμό την Ευρώπη, σύμφωνα με τo CBS News.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον τηλεοπτικό σταθμό ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σχεδιάζουν να αναχαιτίσουν το πλοίο, το οποίο στο παρελθόν μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και πιστεύεται ότι βρίσκεται μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας.

Το πλοίο που οι ΗΠΑ ενδέχεται να κατασχέσουν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε τον «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε ως «κλοπή».

Πριν από τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της χώρας Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα κατηγορήσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι χρησιμοποιεί πλοία για να μεταφέρει ναρκωτικά στις αμερικανικές ακτές.

Η αμερικανική ακτοφυλακή προσπάθησε να επιβιβαστεί στο Bella 1 τον περασμένο μήνα στην Καραϊβική, όταν πιστευόταν ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα.

Είχαν λάβει ένταλμα για την κατάσχεση του πλοίου, το οποίο κατηγορούνταν για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Στη συνέχεια, το πλοίο άλλαξε δραματικά πορεία, καθώς και το όνομά του σε Marinera, και σύμφωνα με πληροφορίες άλλαξε τη σημαία σε ρωσική.

Η προσέγγισή της προς την Ευρώπη συνέπεσε με την άφιξη περίπου 10 αμερικανικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ελικοπτέρων.

Το CBS News ανέφερε ότι οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προτιμούσαν να καταλάβουν το πλοίο παρά να το βυθίσουν.

Πού πιθανολογείται ότι βρίσκεται το πλοίο

Το Marinera πιστεύεται ότι βρίσκεται μεταξύ της Σκωτίας και της Ισλανδίας, με την απόσταση και τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν την επιβίβαση.

Εάν οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση επρόκειτο να ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε θα αναμενόταν η Ουάσιγκτον να ενημερώσει τον σύμμαχό της.

Προς το παρόν, το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι δεν θα σχολιάσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες άλλων χωρών.

Υπονοήθηκε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να οργανώσουν μια επιχείρηση όπως αυτή που διεξήχθη τον περασμένο μήνα, όταν οι Αμερικανοί πεζοναύτες και οι ειδικές δυνάμεις που συνεργάζονται με την Αμερικανική Ακτοφυλακή κατάσχεσαν το The Skipper, ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου με σημαία της Γουιάνας, μετά την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Βενεζουέλας.

Τα δεδομένα παρακολούθησης AIS (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης) για το δεξαμενόπλοιο, τα οποία μπορούν να παραποιηθούν ή να πλαστογραφηθούν, υποδηλώνουν ότι την Τρίτη βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό, περίπου 2.000 χιλιόμετρα δυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας βρίσκονται υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.

Η Ρωσία παρακολουθεί στενά την κατάσταση

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά και με ανησυχία την ανώμαλη κατάσταση γύρω από το ρωσικό πετρελαιοφόρο Marinera».

«Προς το παρόν, το πλοίο μας πλέει στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του διεθνούς ναυτικού δικαίου», πρόσθεσε.

«Για λόγους που δεν μας είναι σαφείς, το ρωσικό πλοίο δέχεται αυξημένη και σαφώς δυσανάλογη προσοχή από τον στρατό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, παρά τον ειρηνικό του χαρακτήρα», ανέφερε.

«Αναμένουμε ότι οι δυτικές χώρες, οι οποίες δηλώνουν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα, θα αρχίσουν να τηρούν οι ίδιες αυτή την αρχή».

Με πληροφορίες από BBC και CBS News