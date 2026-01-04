ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΩΡΑ!

Πολιτισμός

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Έχει ακόμη όρεξη ο κόσμος για τις κινηματογραφικές αίθουσες;

Οι ανησυχίες του για το μέλλον της μεγάλης οθόνης σε μια εποχή που «τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτητα αστραπής»

The LiFO team
The LiFO team
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Έχει ακόμη όρεξη ο κόσμος για τις κινηματογραφικές αίθουσες; Facebook Twitter
Πλάνο από την ταινία «One Battle After Another» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
0

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για το μέλλον του κινηματογράφου, σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο Ντι Κάπριο αμφισβήτησε το κατά πόσο «ο κόσμος εξακολουθεί να έχει όρεξη» για τις κινηματογραφικές αίθουσες, περιγράφοντας μια εικόνα βαθιάς μετάβασης για το σινεμά.

«Τα πράγματα αλλάζουν με ταχύτητα αστραπής», είπε ο Ντι Κάπριο για την κινηματογραφική βιομηχανία. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα, τα ντοκιμαντέρ εξαφανίστηκαν από τους κινηματογράφους. Τώρα, τα δράματα έχουν περιορισμένο χρόνο προβολής και ο κόσμος περιμένει να τα δει σε streaming. Δεν ξέρω».

Παρά τις αμφιβολίες του, ο ηθοποιός ελπίζει ακόμη, ότι η μεγάλη οθόνη θα συνεχίσει να έχει χώρο για μοναδικές δημιουργίες στο μέλλον. «Ελπίζω μόνο ότι αρκετοί άνθρωποι με πραγματικό όραμα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν στο μέλλον μοναδικά πράγματα που θα προβάλλονται στον κινηματογράφο», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό μένει να το δούμε».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντι Κάπριο εκφράζει ανησυχίες για το μέλλον του σινεμά. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντι Κάπριο άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν μπορεί να προωθήσει την ανθρώπινη έκφραση και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί «αυθεντικά» τέχνη.

Με πληροφορίες από Variety

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζόντι Φόστερ, Φίδια και Ζόμπι την Πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζόντι Φόστερ, Φίδια και Ζόμπι την Πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους

To γαλλόφωνο πρωταγωνιστικό ντεμπούτο της Αμερικανίδας ηθοποιού «Vie Privee», το δραματικό θρίλερ «We Bury the Dead» από την Αυστραλία και το μεταμοντέρνο ριμέικ του «Anaconda» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανανεώνεται η θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Πολιτισμός / Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανανεώνεται η θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Αισθάνομαι εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την τέταρτη ανανέωση της θητείας μου έως το 2029», αναφέρει σε δήλωσή του, ο Γιώργος Κουμεντάκης
THE LIFO TEAM
 
 