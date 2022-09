Γάζα: Αγρότης ανακάλυψε τυχαία ένα πανέμορφο βυζαντινό μωσαϊκό

Ένα περίτεχνο βυζαντινό μωσαϊκό με πολύχρωμα πουλιά και άλλα ζώα ανακαλύφθηκε τυχαία στη Γάζα, από έναν Παλαιστίνιο αγρότη.

Ο λόγος για τον Σαλμάν αλ-Ναμπαχίν ο οποίος βρήκε το αρχαιολογικό εύρημα πριν από έξι μήνες, ενώ εργαζόταν στον ελαιώνα του στον προσφυγικό καταυλισμό Bureij, περίπου μισό μίλι από τα σύνορα με το Ισραήλ. Το μωσαϊκό χρονολογείται περίπου από τον 5ο έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν.

