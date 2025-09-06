Φεστιβάλ Βενετίας 2025: Ο Jim Jarmusch κερδίζει τον Χρυσό Λέοντα – Ο Benny Safdie καλύτερος σκηνοθέτης

Η τελετή λήξης του 81ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους μεγάλους νικητές να ανακοινώνονται στο Palazzo del Cinema.

Η βραδιά ξεκίνησε με την παρουσιάστρια, Emanuela Faneli, να υπενθυμίζει τους φετινούς τιμώμενους με τα τιμητικά βραβεία: Werner Herzog, Gus Van Sant και Julian Schnabel. Στη συνέχεια δόθηκαν τα πρώτα βραβεία στην κατηγορία Venice Immersive, με το “The Long Goodbye” των Kate Voet και Victor Maes να ανοίγει τη λίστα.

Το κοινό συγκινήθηκε από την ομιλία της Négar Motevalymeidanshah, που κέρδισε το Special Jury Prize για το “Less than 5gr of Saffron”, ενώ το Grand Prix απονεμήθηκε στο “The Clouds are 2,000m Up” της Singing Chen, ένα έργο για τη μνήμη, τη θλίψη και τον πολιτισμό της Ταϊβάν.

Στα Orizzonti, η Ana Cristina Barragán κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου για το The Ivy, ενώ τα βραβεία ερμηνείας πήγαν στους Ιταλούς Benedetta Porcaroli (The Kidnapping of Arabella) και Giacomo Covi (A Year of School). Το Lost Lands του Akio Fujimoto απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής, με τον παραγωγό του, Ροχίνγκια πρόσφυγα, να απευθύνει έκκληση αλληλεγγύης.

Στο διαγωνιστικό τμήμα, η μεγάλη διάκριση της βραδιάς ήταν ο Χρυσός Λέων, που απονεμήθηκε στον Jim Jarmusch για το Father Mother Sister Brother. Ο Benny Safdie κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας για το The Smashing Machine, ενώ το Special Jury Prize πήγε στο Below the Clouds του Gianfranco Rosi.

Η Valérie Donzelli κέρδισε το βραβείο σεναρίου για το At Work, η Xin Zhilei τον Volpi Cup καλύτερης ηθοποιού για το The Sun Rises on Us All και ο Toni Servillo τον Volpi Cup καλύτερου ηθοποιού για το La Grazia.

Το βραβείο Marcello Mastroianni για ανερχόμενο ηθοποιό πήγε στη Luna Wedler (Silent Friend), ενώ το Armani Beauty Audience Award κατέκτησε η Maryam Touzani με το Calle Malaga. Το βραβείο Luigi De Laurentiis για καλύτερο ντεμπούτο κέρδισε το Short Summer της Nastia Korkia.

Στα Venice Classics, το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο πήραν οι Joe Beshenkovsky και James A. Smith με το Mata Hari, ενώ καλύτερη αποκατεστημένη ταινία αναδείχθηκε το Bashu, the Little Stranger του Bahram Beizai.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)

Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας : Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize) : The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania

Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας : Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize) : Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Καλύτερο Σενάριο : Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)

Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού : Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού : Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός) : Luna Wedler, Silent Friend

Βραβείο Κοινού Armani Beauty : Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani

Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)

Καλύτερη Ταινία : En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos

Καλύτερη Σκηνοθεσία : Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής : Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός : Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)

Καλύτερος Ηθοποιός : Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)

Καλύτερο Σενάριο : Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén

VENICE CLASSICS

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο : Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai

VENICE IMMERSIVE

Grand Prize : The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen

Special Jury Prize : Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes