Αυλαία στο Φεστιβάλ Βενετίας: Από τον Χρυσό Λέοντα στο κυνήγι των Όσκαρ

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώνεται το Σάββατο, καθώς οι κριτικές επιτροπές λαμβάνουν τις τελικές τους αποφάσεις για τα βραβεία. Τα βραβεία, που περιλαμβάνουν διακρίσεις για ερμηνεία, σκηνοθεσία και την κορυφαία διάκριση του φεστιβάλ, τον Χρυσό Λέοντα καλύτερης ταινίας, θα απονεμηθούν σε απογευματινή τελετή.

Η φετινή διαγωνιστική ενότητα περιλάμβανε πολλές ταινίες που θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές των Όσκαρ. Η Κάθριν Μπίγκελοου παρουσίασε το κατεπείγον και ανησυχητικά ρεαλιστικό θρίλερ «A House of Dynamite», μια προειδοποίηση για τα πυρηνικά όπλα και τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο παρουσίασε το «Frankenstein», μια πλούσια γοτθική εκδοχή του κλασικού έργου της Μέρι Σέλεϊ, με τον Όσκαρ Άιζακ στον ρόλο του Βίκτορ Φρανκενστάιν ως ρομαντικού τρελού επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελόρντι ως το αφελές και εύθραυστο τέρας.

Ο Παρκ Τσαν-γουκ κέρδισε το κοινό με το σκοτεινά κωμικό «No Other Choice», μια σάτιρα για την απόγνωση των λευκών κολάρων που ανταγωνίζονται για εργασία.

Ο Ντουέιν Τζόνσον έκανε μια δραματική στροφή στο «The Smashing Machine», ενσαρκώνοντας έναν μαχητή που παλεύει με τον εθισμό σε παυσίπονα και τις επιτυχίες στο MMA/UFC, ενώ η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς ξεχώρισαν στο «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, ως απαγωγέας και απαχθείσα σε μια προκλητική ιστορία.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Άνταμ Σάντλερ συγκίνησαν με το «Jay Kelly», ένα ειλικρινές γράμμα αγάπης στο Χόλιγουντ, όπου υποδύονται έναν μεσήλικα σταρ και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας στην Ευρώπη.

Ο Τζουντ Λο ενσάρκωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο «The Wizard of the Kremlin», ενώ η Αμάντα Σέιφριντ έδωσε ανθρώπινο και φεμινιστικό πρόσωπο στην θρησκευτική σέκτα των Shakers στο «The Testament of Ann Lee».

Η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύθηκε μια καθηγήτρια φιλοσοφίας του Γέιλ που εμπλέκεται σε υπόθεση κατηγορίας συναδέλφου στο «After the Hunt». Μαζί της οι Άντριου Γκάρφιλντ, Άγιο Εντεμπίρι και ο σκηνοθέτης Λούκα Γουαδαλινό, όμως η ταινία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό.

Μακριά από το Χόλιγουντ, η Τυνήσια δημιουργός Kaouther Ben Hania εντυπωσίασε στο φεστιβάλ με το «The Voice of Hind Rajab», για το 6χρονο κορίτσι που σκοτώθηκε στη Γάζα. Η ταινία, που απέσπασε 22λεπτο χειροκρότημα, αποτελεί συγκλονιστικό ντοκουμέντο του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς, γυρισμένο εξ ολοκλήρου μέσα στο κέντρο κλήσεων της Ερυθράς Ημισελήνου στην Παλαιστίνη, με πραγματικό ηχητικό υλικό από την κλήση της Χιντ και ηθοποιούς στους ρόλους των διασωστών.

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού προεδρεύει ο Αλεξάντερ Πέιν (Nebraska), μαζί με την Φερνάντα Τόρες από τη Βραζιλία, τον Ιρανό σκηνοθέτη Μοχαμάντ Ρασούλοφ, τον Γάλλο Στεφάν Μπριζέ, την Ιταλίδα Μάουρα Ντελπέρο, την Κινέζα ηθοποιό Ζάο Τάο και τον Ρουμάνο δημιουργό Κριστιάν Μουνγκίου.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έχουν ήδη κερδίσει στο παρελθόν τον Χρυσό Λέοντα, με τα «Poor Things» και «The Shape of Water», αντίστοιχα. Και οι δύο ταινίες είχαν στη συνέχεια λαμπρή πορεία στα Όσκαρ – η πρώτη χάρισε στην Έμα Στόουν το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου, ενώ η δεύτερη απέσπασε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Γενικότερα, από το 2014 το Φεστιβάλ Βενετίας έχει φιλοξενήσει τέσσερις ταινίες που στη συνέχεια κατέκτησαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας: «The Shape of Water», «Birdman», «Spotlight» και «Nomadland».

Πέρυσι, το φεστιβάλ συμπεριέλαβε αρκετές μετέπειτα βραβευμένες ταινίες, όπως το «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ (με τρία βραβεία, ανάμεσά τους και α’ ανδρικού ρόλου για τον Άντριεν Μπρόντι), το «I’m Still Here» του Βάλτερ Σάλες που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, και το animation «In the Shadow of the Cypress».

Ο προηγούμενος νικητής του Χρυσού Λέοντα, το «The Room Next Door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είχε αποσπάσει 18λεπτο χειροκρότημα στη Βενετία, δεν απέσπασε καμία υποψηφιότητα για Όσκαρ.