ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD

ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΑ “GHOST” PRINTS ΤΟΥ ANDY MATTERN ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΓΥΜΝΑ ΤΟΥ BILL BRANDT ΜΕΧΡΙ ΤΗ QUEER ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ZANELE MUHOLI ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ TANIA FRANCO KLEIN, Η ΦΕΤΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AIPAD ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΗΣΥΧΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.

The LiFO team
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Rania Matar, Rianna (With Mirror), Amshit, Lebanon, 2024
0

Στη Νέα Υόρκη, η φετινή AIPAD δεν μοιάζει απλώς με μεγάλη αγορά φωτογραφίας. Μοιάζει περισσότερο με καθρέφτη ενός μέσου που έχει πάψει εδώ και καιρό να πιστεύει μόνο στην καθαρή καταγραφή. Στην 45η έκδοση του The Photography Show, που φιλοξενείται στο Park Avenue Armory από 22 έως 26 Απριλίου, η φωτογραφία εμφανίζεται πιο σωματική, πιο queer, πιο φαντασματική και πιο χειροποίητη, υπενθυμίζοντας ότι το βλέμμα δεν είναι ποτέ ουδέτερο και ότι η εικόνα δεν τελειώνει στην επιφάνειά της.

Από τη μία, τα παραμορφωμένα γυμνά του Bill Brandt, όπου το σώμα παύει να είναι απλώς ανθρώπινη μορφή και γίνεται σχεδόν τοπίο. Από την άλλη, οι ghost εικόνες του Andy Mattern, όπου παλιές φωτογραφίες αφήνουν πάνω σε άλλες ίχνη από τυχαίες δεύτερες εκθέσεις, σαν η ίδια η φωτογραφία να παράγει τα φαντάσματά της όταν κανείς δεν κοιτά.

Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα απλώνεται ένας κόσμος από νέες ορατότητες και σύγχρονες αγωνίες. Η Tania Franco Klein φέρνει μέσα στην εικόνα το άγχος μιας ζωής που περνά από τις οθόνες και τις νευρικές υπερδιεγέρσεις της ψηφιακής καθημερινότητας. Η Rania Matar επιστρέφει στη γυναικεία εμπειρία και στην εφηβεία σαν πεδίο προσωπικής και συλλογικής μνήμης. η Zanele Muholi μετατρέπει το πορτρέτο σε πράξη ορατότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο queer και μαύρες ζωές που για δεκαετίες έμεναν έξω από το επίσημο κάδρο.

Εκεί βρίσκεται ίσως και το πιο καθαρό νόημα της φετινής διοργάνωσης. Η φωτογραφία δεν θέλει πια να διαλέξει μία μόνο ταυτότητα. Δεν είναι μόνο ντοκουμέντο ή όνειρο, μόνο πολιτική ή μόνο αισθητική. Είναι ταυτόχρονα μνήμη και επινόηση, μαρτυρία και σκηνοθεσία, σώμα και ιδέα. Και γι’ αυτό μια διοργάνωση όπως η AIPAD, ακόμη κι όταν λειτουργεί ως αγορά, παραμένει χρήσιμη και ως χάρτης: γιατί δείχνει προς τα πού μετακινείται το ίδιο το φωτογραφικό βλέμμα.

Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Sissi Farassat, «Flowers and Me», 2022
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Tania Franco Klein, «Scream (self-portrait)», 2025.
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Julio Le Parc, Autoportrait devant Cloison à lames réfléchissantes, 1969
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Patty Carroll, Circle Back, 2025
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Bill Armstrong, Renaissance #1013, 2017

Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Andy Mattern, Ghost No 101
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Joan Lyons, Untitled, from the ‘Presences’ portfolio, 1980
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Μπιλ Μπραντ, «Γυμνό», 1952.
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Pia Paulina Guilmoth, Dust, 2021
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Ruth Thorne-Thomsen, Dot-Man and Butte, Utah, 2000

Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Sayuri Ichida, Phoka #020, 2023
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Lee Hsu-Pin, The River Valley next to Namasia, 2010
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Miguel Rio Branco, Familia, a mão do dono, 1979
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Zanele Muholi, «Miss Lesbian I», 2009.
Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD Facebook Twitter
Gregory Crewdson, «Untitled, Unreleased #4», 2003

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Πολιτισμός / Η Catherine Opie φέρνει την queer προσωπογραφία στο κέντρο της National Portrait Gallery

Η Catherine Opie παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη έκθεσή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη National Portrait Gallery. Το To Be Seen συγκεντρώνει 30 χρόνια δουλειάς και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ορατότητα και την εκπροσώπηση.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
THE LIFO TEAM
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.
THE LIFO TEAM
Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
THE LIFO TEAM
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
THE LIFO TEAM
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
THE LIFO TEAM
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
THE LIFO TEAM
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
THE LIFO TEAM
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
THE LIFO TEAM
 
 