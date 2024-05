Eurovision 2024: Το σόου της Loreen στον τελικό

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Loreen στον τελικό της Eurovision 2024.

Η περσινή νικήτρια του διαγωνισμού εμφανίστηκε πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας κάθε χώρας και κέρδισε το κοινό με το σκηνικό της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το τραγούδι της, καθώς ήταν καθισμένη σε ένα σκαμπό με τα πόδια της στον αέρα, καθόλη τη διάρκεια. Παράλληλα, ενώ τραγουδούσε το περίτεχνο τραγούδι της Tattoo, με το οποίο κέρδισε πέρυσι τη Eurovision, εκτελούσε μία εντυπωσιακή χορογραφία με τα χέρια της - με τα μακριά νύχια, τα πόδια, τον κορμό και το κεφάλι της.

"You're stuck on me like a tattoo" ✨@LOREEN_TALHAOUI regresa al festival de #Eurovision2024 para interpretar la canción con la que consiguió el micrófono de cristal en 2023 #EurovisiónRTVE https://t.co/puYgqbxJC7 pic.twitter.com/TIoBcGruVt