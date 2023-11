Επτά αγαπημένες ταινίες από τα '80s και τα '90s έρχονται στο Ιντεάλ

Έπειτα από τις sold out προβολές που πραγματοποίησε την περασμένη άνοιξη στο Ιντεάλ, στηρίζοντας εμπράκτως την ανάγκη διάσωσής του –λίγο πριν από το προγραμματισμένο κλείσιμό του στο τέλος του χρόνου– και επαναλαμβάνοντας το αίτημα διατήρησης και επαναλειτουργίας όλων των ιστορικών κινηματογράφων του κέντρου, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει στην πολυαγαπημένη του αίθουσα με το «The Last Picture Show»: εφτά αποχαιρετιστήριες προβολές - γεγονός, με πρόσφατα αποκατεστημένες ψηφιακά κόπιες θρυλικών ταινιών.

Μάλιστα, τέσσερις από τις προβολές αυτές («Η Σιωπή των Αμνών», «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει», «Pulp Fiction» και «Ο Κυνηγός») έχουν περαιτέρω συμβολική σημασία καθώς αποτέλεσαν ταινίες που άφησαν εποχή κατά την πρεμιέρα τους στον κινηματογράφο Ιντεάλ, ενώ δύο από αυτές θα γίνουν σε συνεργασία με το Midnight Express.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ταινίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στη χώρα μας στην ανανεωμένη, ψηφιακή μορφή που θα τις παρακολουθήσετε.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Σάββατο 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 23:00

SEVEN - DIGITAL RESTORATION

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Πρωταγωνιστούν: Μπραντ Πιτ, Μόργκαν Φρίμαν, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Σπέισι

Διάρκεια: 127'

Έτος παραγωγής: 1995

Το πιο επιδραστικό και καθηλωτικό θρίλερ της δεκαετίας του '90 –το οποίο αμέτρητες ταινίες προσπάθησαν έκτοτε να μιμηθούν– παραμένει ένα υπόδειγμα σασπένς, μυστηρίου και ατμόσφαιρας και αποτελεί την καθοριστική δημιουργία που τοποθέτησε το όνομα του Ντέιβιντ Φίντσερ στην ακριβοθώρητη λίστα των πιο περιζήτητων σκηνοθετών παγκοσμίως.

Σάββατο 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 23:00

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ | GOODFELLAS - 4Κ RESTORATION

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Ρέι Λιότα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζο Πέσι, Λορέιν Μπράκο, Πολ Σορβίνο

Διάρκεια: 146'

Έτος παραγωγής: 1990

Εμπειρία σφοδρή και ηλεκτρισμένη, σκηνοθετημένη από τον Σκορσέζε με ένα σεισμικό πάθος που πλημμυρίζει κάθε πλάνο, με μια αλάνθαστη αφηγηματική βιρτουοζιτέ που κρατά το κοινό καρφωμένο στη θέση του επί δυόμισι ηδονικές ώρες και με μια σαρωτική ορμή που στέλνει ήρωες και θεατές σε μια rollercoaster βόλτα στην Κόλαση και ξανά πίσω, τα «Καλά Παιδιά» είναι ένα στιβαρό μάθημα σινεμά και μια από τις μεγάλες δημιουργίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Η ταινία θα προβληθεί στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Σάββατο 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 23:00

ΜΑΤΙΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ | EYES WIDE SHUT - DIGITAL RESTORATION

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Νικόλ Κίντμαν, Σίντνεϊ Πόλακ, Μαρί Ρίτσαρντσον, Τοντ Φιλντ

Διάρκεια: 159'

Έτος παραγωγής: 1999

Ερωτική οδύσσεια, νυχτερινή περιπλάνηση μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού που πρέπει να αναμετρηθεί με τις φαντασιώσεις του προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του, το κύκνειο άσμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ παραμένει ένα γοητευτικό αίνιγμα που εξακολουθεί να προσκαλεί αμέτρητες ερμηνείες και συζητήσεις.

Σάββατο 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 22:00 | ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

22:00

Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ | THE SILENCE OF THE LAMBS - 30TH ANNIVERSARY 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Ντέμι

Πρωταγωνιστούν: Τζόντι Φόστερ, Άντονι Χόπκινς, Σκοτ Γκλεν, Τεντ Λεβίν

Διάρκεια: 118'

Ετος παραγωγής: 1991

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α' Αντρικού Ρόλου (Άντονι Χόπκινς), Α' Γυναικείου Ρόλου (Τζόντι Φόστερ) και Διασκευασμένου Σεναρίου για το πολύκροτο θρίλερ που μας σύστησε στο πρόσωπο του Χάνιμπαλ Λέκτερ μια από τις πιο αλησμόνητες φιγούρες κακού όλων των εποχών και στάθηκε μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της δεκαετίας του '90. Προβάλλεται σε εξαιρετική ψηφιακή αποκατάσταση με αφορμή την πρόσφατη, 30ή επέτειο της ταινίας.

00:30

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ | DIE HARD - 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον ΜακΤίρναν

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Άλαν Ρίκμαν, Μπόνι Μπεντέλια, Αλεξάντερ Γκοντούνοβ

Διάρκεια: 132'

Έτος παραγωγής: 1988

Η πιο αναπάντεχη και εκρηκτική χριστουγεννιάτικη ταινία που έγινε ποτέ μετέτρεψε τον Μπρους Γουίλις σε άκρως δημοφιλή (και σκληροτράχηλο) ήρωα της δράσης, τον Άλαν Ρίκμαν σε αξέχαστο κακό και τον σκηνοθέτη Τζον ΜακΤίρναν στον πιο δεξιοτέχνη δημιουργό του σινεμά περιπέτειας για ολόκληρη τη δεκαετία του '80. Η ταινία προβάλλεται στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το Midnight Express

Παρασκευή 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 22:00 | ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

22:00

PULP FICTION - 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο

Πρωταγωνιστούν: Τζον Τραβόλτα, Σάμουελ Τζάκσον, Μπρους Γουίλις, Ούμα Θέρμαν, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τιμ Ροθ

Διάρκεια: 154'

Έτος παραγωγής: 1994

Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Καννών, Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και έξι ακόμη υποψηφιότητες, τεράστια εισπρακτική επιτυχία και φαινόμενο παγκοσμίως, το «Pulp Fiction» αποτελεί ένα modern classic του αμερικανικού σινεμά, σταθερό σημείο αναφοράς για την ποπ κουλτούρα και υπεράνω συστάσεων. Η ταινία θα προβληθεί στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

00:30

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ | PREDATOR - 4K RESTORATION

Σκηνοθεσία: Τζον Μακ Τίρναν

Πρωταγωνιστούν: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Καρλ Γουέδερς, Μπιλ Ντιουκ, Τζέσι Βεντούρα

Διάρκεια: 107'

Έτος παραγωγής: 1987

Μέχρις εσχάτων αναμέτρηση μιας ομάδας Αμερικανών πεζοναυτών με ένα αιμοβόρο εξωγήινο ον που καραδοκεί κρυμμένο σε κάποια ζούγκλα της Λατινικής Αμερικής, αυτός ο εντυπωσιακός συνδυασμός καταιγιστικής πολεμικής δράσης και επιστημονικής φαντασίας αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο κλασικές ταινίες του σινεμά περιπέτειας της δεκαετίας του '80. Η ταινία θα προβληθεί στην πρόσφατη ψηφιακή της αποκατάσταση.

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το Midnight Express

Όλες οι προβολές των Νυχτών Πρεμιέρας: 7 Ευρώ

Οι προβολές του Midnight Express (Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει και Ο Κυνηγός): 6 Ευρώ

Εισιτήρια εδώ.