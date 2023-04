«Dune 2»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ιππεύει τεράστιoυς αμμοσκώληκες στο νέο τρέιλερ του σίκουελ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει πάρει τη θέση που του αρμόζει ως Muad'Dib, ηγέτης των Fremen, στο πρώτο τρέιλερ του «Dune: Part Two», που προβλήθηκε στο CinemaCon.

«Στην πρώτη ταινία ο Paul Atredis είναι φοιτητής», είπε ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κοινό στο CinemaCon σήμερα, δίνοντας μία πρώτη ιδέα για την παραγωγή επιστημονικής φαντασίας. «Εδώ βλέπουμε πραγματικά τον Paul Atreides να γίνεται ηγέτης».

Με αυτή τη νέα δύναμη ακολουθούν οι τεράστιοι αμμοσκώληκες που καβαλάει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για τις ανάγκες του ρόλου του εκεί στον απομακρυσμένο πλανήτη όπου διαδραματίζεται το «Dune».

Όλο το σκηνικό ζωντανεύει εκπληκτικά στο νέο υλικό, που προβλήθηκε κερδίζοντας όσους βρέθηκαν στο CinemaCon.

Όταν οι θεατές είδαν για για τελευταία φορά τον ήρωα Paul Atreides, αυτός και η μητέρα του, Lady Jessica (Ρεμπέκα Φέργκιουσον), είχαν καταφύγει στην έρημο του Arrakis, έχοντας προδοθεί από τον βαρόνο Vladimir Harkonnen.

We just saw the first trailer for #DunePartTwo and it looks INCREDIBLE. Give me this movie now. pic.twitter.com/VA6DF4MSaD