Διονύσης Σαββόπουλος: «Διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα, έτσι ξαφνικά»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Τρίτης (21/10).

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ιδιαίτερα διακριτικός σε ό,τι αφορά την προσωπική του υγεία και τη διάγνωση με καρκίνο.

Προτιμούσε να απασχολεί μόνο με τη μουσική του, καθώς έτσι πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια με την υγεία του, μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».

Όπως αναφέρει, είχε μόλις ολοκληρώσει τις ζωντανές εμφανίσεις του με τον Μανώλη Μητσιά στο «Άλσος», όταν έγινε η διάγνωση του με καρκίνο, μέσα στην πανδημία του κορονοϊού.

«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου – γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, και έχει ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, και ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλη αδυναμία», σημειώνει σε άλλο σημείο.

Έπειτα, δύο χρόνια αργότερα και ενώ συνέχιζε τις θεραπείες του και ο οργανισμός του ήταν εξαιρετικά αδύναμος, κόλλησε κορονοϊό, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετά την ήδη επιβαρυμένη κατάστασή του.

«Εκεί κατά την άνοιξη του 2022, φαίνεται πως την πάτησα. Ενώ έκανα τις ανοσοθεραπείες μου κανονικά στο νοσοκομείο, μού ζήτησαν απ’ την Κύπρο να δώσω μερικές συναυλίες για τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Δε μου ήταν δυνατό να αρνηθώ. Πήραμε όλες τις προφυλάξεις και κατεβήκαμε με τον Γιώτη Κιουρτσόγλου στο νησί. Εγώ πάντα μάσκα φορούσα. Και μόλις γύρισα, έπεσα στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Φωνάξαμε γιατρό. "Γρήγορα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο!" διέταξε. Είχα φορτωθεί με κορονοϊό. Ήμουν που ήμουν αδύναμος απ’ τις θεραπείες, άρπαξα και τον ιό στο αεροπλάνο, διότι τα αεροπλάνα είναι θάλαμοι αερίων, και να το αποτέλεσμα», εξομολογήθηκε.

