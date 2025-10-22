Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του κορυφαίου τραγουδοποιού

O μέγιστος των Ελλήνων τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών σκορπίζοντας θλίψη στη χώρα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα νοσηλεύονταν στο ιδιωτικό νοσοκομείο Υγεία, έφυγε από τη ζωη το βράδυ της Τρίτης, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κηδεία του εμβληματικού καλλιτέχνη θα γίνει το Σάββατο 25 Οκτωβρίου δημόσια δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση πάρθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και τη διαδικασία θα αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων.

Σημειώνεται πως λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, η οικογένεια με ανακοίνωση στα social media τον αποχαιρέτησε γράφοντας χαρακτηριστικά «ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Η σύζυγος του: Άσπα Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλα. Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».

