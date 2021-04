Το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, το μεγαλύτερο παγκοσμίως καλλιτεχνικό γεγονός ζωντανού θεάματος, θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 29 Αυγούστου, αλλά σε εξωτερικούς χώρους, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το περσινό φεστιβάλ εξαιτίας του Covid-19.

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τον Αύγουστο του 2021, το Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου επιστρέφει στη σκηνή», δήλωσε ο διευθυντής του, Φέργκους Λίνεχαν.

Γυρίζοντας σελίδα, μετά την ακύρωση του φεστιβάλ του 2020, για πρώτη φορά σε περισσότερα από 70 χρόνια, οι παραστάσεις θα γίνουν κυρίως σε τρεις υπαίθριες σκηνές, ειδικά διαμορφωμένες, που θα εγκατασταθούν σε εμβληματικά σημεία της πόλης.

Ανάμεσα στα μέτρα που θα τηρηθούν, θα είναι η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων, η παρουσίαση πιο σύντομων παραστάσεων και χωρίς διάλειμμα και η ανέπαφη έκδοση εισιτηρίων.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα συνδυάζει όπερα, κλασική και σύγχρονη μουσική, αλλά και θέατρο, θα ανακοινωθεί στις 2 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η κράτηση εισιτηρίων στις 11 Ιουνίου.

Το φεστιβάλ το οποίο ιδρύθηκε το 1947, προσελκύει κάθε χρόνο περί τα 4,4 εκατομμύρια θεατές και 25.000 καλλιτέχνες από 70 και πλέον χώρες.

The Edinburgh International Festival returns 7-29 August and goes outdoors for 2021.



Welcome back to live performance, welcome back to your Festival: https://t.co/ULxGTYFfve pic.twitter.com/qPXredrc96