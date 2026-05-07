«Dai Dai»: Η Shakira αποκάλυψε το νέο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

«Dai Dai»: Η Shakira αποκάλυψε το νέο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

Φωτ.: Instagram @Shakira
Η Shakira ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο τραγούδι για το Μουντιάλ, παρουσιάζοντας teaser του «Dai Dai», το οποίο η FIFA περιγράφει ως το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media βίντεο διάρκειας ενός λεπτού από το στάδιο Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, γράφοντας: «Από το στάδιο Μαρακανά, εδώ είναι το “Dai Dai”, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026». Στην ανάρτησή της έκανε επίσης αναφορά στον Afrobeats καλλιτέχνη Burna Boy, ο οποίος συμμετέχει στο κομμάτι.

Στο βίντεο, η Σακίρα εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου μαζί με χορευτές, ερμηνεύοντας στίχους στα αγγλικά. Το πλήρες τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

Η διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η Σακίρα έχει συνδεθεί έντονα με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, καθώς το «Waka Waka (This Time for Africa)» αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού.

Το νέο «Dai Dai» δεν σχετίζεται με τον επίσημο ύμνο της Coca-Cola για το Μουντιάλ 2026, ο οποίος βασίζεται σε νέα εκδοχή του «Jump» των Van Halen με τη συμμετοχή του J Balvin, του Travis Barker, της Amber Mark και του κιθαρίστα Steve Vai.

Με πληροφορίες από Associated Press

Στη Βενετία, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τυλίγει το ελληνικό περίπτερο με αλυσίδες

Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Sylvia Sleigh ζωγράφισε γυμνά σώματα χωρίς να τα κάνει λάφυρα

Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
Steven Meisel: Το εκθαμβωτικά αγενές Λονδίνο της Stella Tennant, της Bella Freud και της Isabella Blow

Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
THE LIFO TEAM
Όταν η διαφθορά αγοράζει Πικάσο: Η Μαλαισία ανέκτησε έργα τέχνης του σκανδάλου 1MDB

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
THE LIFO TEAM
Ο Χρήστος Στέργιογλου και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026 με τις «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα

Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
THE LIFO TEAM
Τι θα γινόταν αν ένα μουσείο έπαιρνε στα σοβαρά τα παιδιά;

Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
THE LIFO TEAM
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
THE LIFO TEAM
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο νέο φιλμ του Άρι Άστερ

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
THE LIFO TEAM
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
THE LIFO TEAM
Σαρλότ Γκενσμπούρ, Έντγκαρ Ραμίρες και Άναμπελ Γουάλις σε σατιρική κωμωδία με φόντο την Αντίπαρο

Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
THE LIFO TEAM
Η Ροσαλία μετατρέπει την pop αρένα σε όπερα, μπαλέτο και τελετουργία

Οι δύο sold out εμφανίσεις της Ροσαλία στο O2 του Λονδίνου προκάλεσαν ενθουσιώδεις κριτικές, με το Lux Tour να περιγράφεται ως ένα απαιτητικό, θεαματικό και ασυνήθιστα φιλόδοξο pop show που ενώνει όπερα, μπαλέτο, techno ένταση, θρησκευτική εικονογραφία και την κλίμακα μιας μεγάλης συναυλιακής υπερπαραγωγής.
THE LIFO TEAM
Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Η έκθεση The Visitors ανοίγει στις 7 Μαΐου στο Ca' Pesaro της Βενετίας, με πάνω από 30 νέους πίνακες του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη. Οι νεαροί άνδρες του Hernan Bas, όμορφοι, αμήχανοι και συχνά ενοχλητικοί, γίνονται η εικόνα μιας εποχής που αγγίζει τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 