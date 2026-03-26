Μουντιάλ 2026: Φίλαθλοι προσφεύγουν στην Κομισιόν για τις τιμές των εισιτηρίων

Φίλαθλοι κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της FIFA για τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026, κατηγορώντας τη διεθνή ομοσπονδία για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η ένωση Football Supporters Europe (FSE), σε συνεργασία με την οργάνωση καταναλωτών Euroconsumers, υποστηρίζει ότι η FIFA εκμεταλλεύεται τον αποκλειστικό έλεγχο στη διάθεση των εισιτηρίων, επιβάλλοντας τιμές που δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν σε συνθήκες ανταγωνισμού.

Οι αντιδράσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο, όταν τα εισιτήρια τέθηκαν σε γενική διάθεση με τιμές που κυμαίνονταν από 140 δολάρια για τους αγώνες των ομίλων έως και 8.680 δολάρια για τον τελικό. Ακόμη και τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό ξεκινούσαν από 4.185 δολάρια, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση, με τις τιμές να μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο οργανώσεις κάνουν λόγο για «κατάφωρη εκμετάλλευση» και ζητούν την παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών, υποστηρίζοντας ότι οι φίλαθλοι καλούνται είτε να πληρώσουν υπέρογκα ποσά είτε να αποκλειστούν.

Μετά την έντονη κριτική, η FIFA μείωσε ορισμένες τιμές στα 60 δολάρια για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, τα οποία διατίθενται μέσω των εθνικών ομάδων στους πιο πιστούς οπαδούς τους.

Ωστόσο, οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των τιμών. Καταγγέλλουν επίσης πρακτικές πίεσης προς τους καταναλωτές και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία πώλησης.

Ζητούν, μεταξύ άλλων, να «παγώσουν» οι τιμές στον επόμενο κύκλο πωλήσεων και να καταργηθεί η δυναμική τιμολόγηση για τους Ευρωπαίους φιλάθλους.

Η κριτική επεκτείνεται και στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων της FIFA, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισιτήρια εμφανίζονται σε τιμές πολύ υψηλότερες από την αρχική τους αξία, με τη FIFA να λαμβάνει προμήθεια 30% από κάθε συναλλαγή.

Από την πλευρά της, η FIFA δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημα την καταγγελία και υπογράμμισε ότι, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επανεπενδύει τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο στις τιμές μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Με πληροφορίες από Associated Press

