Μουντιάλ 2026: Το Ιράν θα αγωνιστεί στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ινφαντίνο

Το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι αγώνες του θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως έχει προγραμματιστεί, δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «διαπραγματεύεται» με τη FIFA τη μεταφορά των αγώνων της χώρας από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

«Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε ο Ινφαντίνο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί είναι μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν εκεί όπου πρέπει, σύμφωνα με την κλήρωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ιράν αναμένεται να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου αντίστοιχα, και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Η διοργάνωση, που ξεκινά στις 11 Ιουνίου, φιλοξενείται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες του Ιράν αν χρειαστεί, αλλά ο Ινφαντίνο, ο οποίος παρακολούθησε τον φιλικό αγώνα Ιράν με την Κόστα Ρίκα (5-0) στην Τουρκία την Τρίτη, τόνισε ότι η ομάδα θα συμμετάσχει στο τουρνουά όπως είχε προγραμματιστεί.

«Έχω δει την ομάδα, έχω μιλήσει με τους παίκτες και τον προπονητή, οπότε όλα είναι καλά», επέμεινε.

Με πληροφορίες από BBC Sports

