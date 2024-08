Coldplay: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τη συναυλία στη Βιέννη μετά την ματαίωση των σόου της Σουίφτ

Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για τη συναυλία των Coldplay στην Βιέννη, μετά την ακύρωση των σόου της Τέιλορ Σουίφτ, τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός σχεδίου επίθεσης αυτοκτονίας.

«Αυξημένα μέτρα ασφαλείας διατάχθηκαν και εφαρμόζονται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φίλιπ Χάσλινγκερ, ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Βιέννης, με την ευκαιρία των τεσσάρων συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Ernst-Happel την Τετάρτη, την Πέμπτη, το Σάββατο και την Κυριακή.

«Εκατοντάδες αστυνομικοί, ένστολοι ή με πολιτικά, θα κινητοποιηθούν για αυτές τις εκδηλώσεις», διευκρίνισε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου, ανακοινώνοντας επίσης ότι θα υπάρχουν οδοφράγματα και χώροι στάθμευσης που θα μπορούν να χρησιμοποιούν μονάχα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Το προσωπικό που θα εργάζεται «εντός και περιμετρικά του σταδίου θα υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας», την ώρα που σωματικοί έλεγχοι θα μπορούν να διεξαχθούν στο κοινό στην είσοδο του σταδίου, του ίδιου όπου επρόκειτο να δώσει τις συναυλίες της η Τέιλορ Σουίφτ.

Την 7η Αυγούστου οι συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας ακυρώθηκαν μετά τη σύλληψη τριών νεαρών ανδρών που βαρύνονταν με υποψίες ότι σχεδίαζαν μια τζιχαντιστική επίθεση αυτοκτονίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων APA.

«Εντούτοις, αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη απειλή» και οι 60.000 θεατές που αναμένουμε κάθε βράδυ «δεν πρέπει επομένως να χάσουν την ευχαρίστηση να παραστούν» στις συναυλίες, για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, εκτιμά ο Φίλιπ Χάσλινγκερ.

Πρόκειται για τις πρώτες μεγάλες συναυλίες που οργανώνονται στο στάδιο της Βιέννης μετά την ακύρωση εκείνων της Τέιλορ Σουίφτ.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ο τραγουδιστής των Coldplay Κρις Μάρτιν ανέβασε ένα μήνυμα στο Χ: «Τόσο χαρούμενος που βρίσκομαι στη Βιέννη» έγραψε, συνοδεύοντας τη φράση αυτή με μια φωτογραφία που τράβηξε από την αυστριακή πρωτεύουσα.

So happy to be in Vienna pic.twitter.com/xUdNpDC3xn