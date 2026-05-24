Κάννες 2026: Συγκινημένη η Στρέιζαντ για τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας δόθηκε στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, κατά τη χθεσινή βραδιά στις Κάννες 2026.

Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της.

Έπειτα από επιθυμία της ίδιας της Στρέιζαντ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ παρουσίασε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο προς τιμήν της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και παραγωγού.

«Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ καλλιέργησε τη μοναδικότητά της αντί να την κρύψει. Μετέτρεψε την ευθραυστότητα σε δύναμη. Επέβαλε τους δικούς της κανόνες με τη δύναμη της προσωπικότητάς της» ανέφερε μεταξύ άλλων η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός.

Κάννες 2026: Η Στρέιζαντ έστειλε βίντεο

Σε ένα βίντεο που έστειλε ειδικά για την περίσταση, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μίλησε συγκινημένη για το βραβείο της:

«Αυτό είναι το πάθος που μοιραζόμαστε. Σε έναν τρελό κόσμο που μοιάζει να μας περιορίζει όλο και περισσότερο, το να βλέπεις ταινίες από όλον τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Το φεστιβάλ έχει αυτή τη μαγεία να μας ενώνει. Είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτήν την κοινότητα».

