Κάννες 2026: Συγκινημένη η Στρέιζαντ για τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο

Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας δόθηκε στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, κατά τη χθεσινή βραδιά στις Κάννες 2026.

Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της.

Έπειτα από επιθυμία της ίδιας της Στρέιζαντ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ παρουσίασε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο προς τιμήν της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και παραγωγού.

«Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ καλλιέργησε τη μοναδικότητά της αντί να την κρύψει. Μετέτρεψε την ευθραυστότητα σε δύναμη. Επέβαλε τους δικούς της κανόνες με τη δύναμη της προσωπικότητάς της» ανέφερε μεταξύ άλλων η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός.

Κάννες 2026: Η Στρέιζαντ έστειλε βίντεο

Σε ένα βίντεο που έστειλε ειδικά για την περίσταση, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μίλησε συγκινημένη για το βραβείο της:

«Αυτό είναι το πάθος που μοιραζόμαστε. Σε έναν τρελό κόσμο που μοιάζει να μας περιορίζει όλο και περισσότερο, το να βλέπεις ταινίες από όλον τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Το φεστιβάλ έχει αυτή τη μαγεία να μας ενώνει. Είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτήν την κοινότητα».

🔴🗣️ "Le cinéma possède ce pouvoir magique de nous unir (...) Merci pour cet honneur et vive le cinéma" : le message vidéo de Barbra Streisand, qui a reçu une Palme d'or d'honneur mais qui n'a pas pu se rendre à Cannes pour des raisons de santé. #Cannes2026 pic.twitter.com/iEIiNokZnf — franceinfo (@franceinfo) May 23, 2026

Barbra Streisand sends a thank-you video message to the #Cannes Film Festival for her honorary Palme d'Or: "Merci beaucoup and vive le cinéma!"



She is unable to attend the the festival after a knee injury. https://t.co/PEKXZKzWJq pic.twitter.com/ZndKx2rcTn — Variety (@Variety) May 23, 2026

