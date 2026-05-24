Κάννες 2026: Οι νικητές - Ποια ταινία πήρε το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του Φεστιβάλ

Το βράδυ του Σαββάτου 23/5 ολοκληρώθηκαν οι Κάννες 2026.

Την τελετή λήξης παρουσίασε η ηθοποιός Eye Haidara, η οποία είχε παρουσιάσει και την τελετή έναρξης της 12ης Μαΐου. Τις απονομές έκαναν, μεταξύ άλλων, η Τζίνα Ντέιβις, ο Ξαβιέ Ντολάν, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η Ναντίν Λαμπακί και η Ζόι Σαλντάνα.

Τον Χρυσό Φοίνικα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Παρκ Τσαν-γουκ και τον απένειμε η Σκωτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον.

Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της.

Κάννες 2026: Οι νικητές

Το «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουνγκίου, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών μετά τον Χρυσό Φοίνικα, δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ «Μινώταυρο» του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που βασίζεται στην ταινία του Κλοντ Σαμπρόλ «Απιστη Σύζυγος» (1969). «Εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, ονειρεύονται να σταματήσουν επιτέλους οι σφαγές. Και το μόνο άτομο που μπορεί να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το μακελειό, όλος ο κόσμος το περιμένει», δήλωσε ο Ζβιάγκιντσεφ.

Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε εξ ημισείας στο σκηνοθετικό δίδυμο από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρόσι και Χαβιέ Κάλβο για τη δραματική ταινία «La Bola Negra» και στον Πολωνό Πάβελ Παβλικόφσκι για το δράμα εποχής «Fatherland» που μας μεταφέρει στα χρόνια της επιστροφής του συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Ούλερ.

Το Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Γερμανίδας Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.

Το βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Εμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut», που σκηνοθέτησε ο ίδιος και περιγράφει την αληθινή ιστορία του προπροπάππου του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία. Ο Μαρ δήλωσε πως η ταινία του βασίστηκε πάνω σε αυτοσχεδιασμούς και εξήρε τη δύναμη των λέξεων, ειδικά στην εποχή μας.

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στις Βιρζινί Εφιρά και Τάο Οκαμότο, πρωταγωνίστριες στο χαμηλόφωνο δράμα με τίτλο «Ξαφνικά» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. «Ήταν μια χαρά και μια τιμή κάθε στιγμή η συνεργασία μας με τον Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Κάνουμε ταινίες για να εκφράσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό», δήλωσε η Βιρζινί Εφιρά η οποία υποδύεται στην ταινία τη διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας, όπου εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι φροντίδας, με γνώμονα την ευζωία των ηλικιωμένων ενοίκων.

Tο βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας δόθηκε στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντίν Καμπιάν, πρωταγωνιστές της ταινίας «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντοντ, μία από τις τελευταίες που προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα, για τη σκληρότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τη Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα προγράμματα του φεστιβάλ) απέσπασε το «Ben' Imana» της Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία έγραψε κινηματογραφική ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο φιλμ από τη Ρουάντα που επιλέχθηκε ποτέ στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Καννών (στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα»). Τον Χρυσό Φοίνικα Ταινίας Μικρού Μήκους δόθηκε στο «Para los contrincantes» (Aux Adversaires) του Φεντερίκο Λουίς.

