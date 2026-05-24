ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Κάννες 2026: Οι νικητές - Ποια ταινία πήρε το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του Φεστιβάλ

Την τελετή λήξης παρουσίασε η ηθοποιός Eye Haidara, η οποία είχε παρουσιάσει και την τελετή έναρξης

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΝΝΕΣ 2026 ΝΙΚΗΤΕΣ ΛΙΣΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Το βράδυ του Σαββάτου 23/5 ολοκληρώθηκαν οι Κάννες 2026.

Την τελετή λήξης παρουσίασε η ηθοποιός Eye Haidara, η οποία είχε παρουσιάσει και την τελετή έναρξης της 12ης Μαΐου. Τις απονομές έκαναν, μεταξύ άλλων, η Τζίνα Ντέιβις, ο Ξαβιέ Ντολάν, ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, η Ναντίν Λαμπακί και η Ζόι Σαλντάνα.

Τον Χρυσό Φοίνικα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Παρκ Τσαν-γουκ και τον απένειμε η Σκωτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον.

Από τις δυνατές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκε Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις Κάννες λόγω τραυματισμού στο γόνατό της.

Κάννες 2026: Οι νικητές

Το «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουνγκίου, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Καννών

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής, που είναι το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών μετά τον Χρυσό Φοίνικα, δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ «Μινώταυρο» του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που βασίζεται στην ταινία του Κλοντ Σαμπρόλ «Απιστη Σύζυγος» (1969). «Εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, ονειρεύονται να σταματήσουν επιτέλους οι σφαγές. Και το μόνο άτομο που μπορεί να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το μακελειό, όλος ο κόσμος το περιμένει», δήλωσε ο Ζβιάγκιντσεφ.

Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε εξ ημισείας στο σκηνοθετικό δίδυμο από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρόσι και Χαβιέ Κάλβο για τη δραματική ταινία «La Bola Negra» και στον Πολωνό Πάβελ Παβλικόφσκι για το δράμα εποχής «Fatherland» που μας μεταφέρει στα χρόνια της επιστροφής του συγγραφέα Τόμας Μαν στην πατρίδα του τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρωταγωνίστρια τη Σάντρα Ούλερ.

Το Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η «Ονειρεμένη Περιπέτεια» της Γερμανίδας Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ.

Το βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Εμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut», που σκηνοθέτησε ο ίδιος και περιγράφει την αληθινή ιστορία του προπροπάππου του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Γαλλία. Ο Μαρ δήλωσε πως η ταινία του βασίστηκε πάνω σε αυτοσχεδιασμούς και εξήρε τη δύναμη των λέξεων, ειδικά στην εποχή μας.

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στις Βιρζινί Εφιρά και Τάο Οκαμότο, πρωταγωνίστριες στο χαμηλόφωνο δράμα με τίτλο «Ξαφνικά» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. «Ήταν μια χαρά και μια τιμή κάθε στιγμή η συνεργασία μας με τον Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι. Κάνουμε ταινίες για να εκφράσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό», δήλωσε η Βιρζινί Εφιρά η οποία υποδύεται στην ταινία τη διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας, όπου εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι φροντίδας, με γνώμονα την ευζωία των ηλικιωμένων ενοίκων.

Tο βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας δόθηκε στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντίν Καμπιάν, πρωταγωνιστές της ταινίας «Coward» του Βέλγου Λούκας Ντοντ, μία από τις τελευταίες που προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα, για τη σκληρότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τη Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα προγράμματα του φεστιβάλ) απέσπασε το «Ben' Imana» της Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία έγραψε κινηματογραφική ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο φιλμ από τη Ρουάντα που επιλέχθηκε ποτέ στην επίσημη επιλογή του Φεστιβάλ Καννών (στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα»). Τον Χρυσό Φοίνικα Ταινίας Μικρού Μήκους δόθηκε στο «Para los contrincantes» (Aux Adversaires) του Φεντερίκο Λουίς.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Kάννες 2026: Gay έρωτες που επιβιώνουν σε καιρούς πολέμου

Aνταπόκριση από τις Κάννες / Kάννες 2026: Gay έρωτες που επιβιώνουν σε καιρούς πολέμου

Το Coward, το Bola Negra και το The Man I Love είναι τρεις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού του Φεστιβάλ Καννών για τον έρωτα και τον πόλεμο, που αναδεικνύουν ιστορικά διλήμματα και απαγορευμένα μυστικά από το παρελθόν.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SOTHEBYS ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Πολιτισμός / Sotheby’s: Αποτράπηκε απόπειρα πώλησης ψεύτικων αρχαίων αγαλμάτων με πλαστά έγγραφα

Τα έγγραφα που προσκομίστηκαν διαπιστώθηκε ότι είχαν δημιουργηθεί με μεθόδους εκτύπωσης που είναι κατά 25 χρόνια πιο σύγχρονες από την εποχή στην οποία υποτίθεται ότι ανήκαν
THE LIFO TEAM
Ζήτω οι λεσβίες! Το cult περιοδικό KUTT επιστρέφει από τα 00s

Πολιτισμός / Ζήτω οι λεσβίες! Το καλτ περιοδικό KUTT επιστρέφει από τα 00s

Το KUTT, το καλτ λεσβιακό zine που κυκλοφόρησε μόνο τρία τεύχη στις αρχές των 00s, επανεκδίδεται τώρα από την IDEA σε έναν τόμο. Στις σελίδες του εμφανίστηκαν η Chloë Sevigny, η Eileen Myles και η Peaches, με φωτογραφίες των Ryan McGinley, Collier Schorr και Viviane Sassen
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
«Να είσαι ορατός σημαίνει να σε αγαπούν χωρίς όρους»: ένα φωτογραφικό αρχείο trans ζωής

Πολιτισμός / «Να είσαι ορατός σημαίνει να σε αγαπούν χωρίς όρους»: ένα φωτογραφικό αρχείο trans ζωής

Η φωτογράφος Ezekiel συγκεντρώνει φίλους, συνεργάτες και δημιουργούς της βρετανικής trans σκηνής σε μια σειρά πορτρέτων που δεν ζητούν απλώς να τους δούμε. Μιλούν για σώμα, κοινότητα, στιλ, μουσική, μετάβαση και την ανάγκη η ορατότητα να σημαίνει και φροντίδα.
THE LIFO TEAM
Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα του νέου queer έπους των Los Javis

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Στις Κάννες, η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για πιθανό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο λίγο πριν γυρίσει τις μουσικές σκηνές της στο «La Bola Negra», την ταινία των Los Javis που απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Πολιτισμός / Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Dernsie» που παρουσιάστηκε στις Κάννες, ο Bruce Dern θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood», όταν ο Brad Pitt σταμάτησε την κάμερα μετά από έναν αυτοσχεδιασμό και ο Quentin Tarantino αντέδρασε έντονα.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε στα 100: η ψυχική υγεία πίσω από τον μύθο

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα: στα 100 της, φωτίζεται η ψυχική της κληρονομιά

Εκατό χρόνια μετά τη γέννησή της, η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα. Ένα νέο πρόγραμμα στο Mount Sinai φωτίζει τη σχέση της με την ψυχική υγεία, το τραύμα και την ανάγκη φροντίδας πίσω από τη λάμψη του μύθου της.
THE LIFO TEAM
«Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Πολιτισμός / «Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Η Γιανγκ Σουάνγκ-ζι, που μόλις κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker με το «Taiwan Travelogue», μιλά για την απειλή του Πεκίνου, την ταϊβανέζικη ταυτότητα, την queer επιθυμία και τη λογοτεχνία που δεν μπορεί να μείνει μακριά από την πολιτική
THE LIFO TEAM
Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Πολιτισμός / Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Με αφορμή το «Moss and Freud», όπου υποδύεται τον Λούσιαν Φρόιντ, ο 87χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι μιλά για το AIDS, τα γηρατειά, τον σύζυγό του Ρίτσαρντ Κλίφορντ και τον Ντάνιελ Κρεγκ.
THE LIFO TEAM
 
 