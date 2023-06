Tο «Bohemian Rhapsody» των Queen είχε άλλον τίτλο και άλλους στίχους

Κι όμως το «Bohemian Rhapsody» δεν ήταν ο πρωτότυπος τίτλος για το εμβληματικό τραγούδι των Queen.

Βάσει χειρόγραφων που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, αποκαλύφθηκε ότι οι Queen και ο Φρέντι Μέρκιουρι είχαν άλλον τίτλο και άλλους στίχους για το «Bohemian Rapsody».

Σύμφωνα με μία από τις 15 σελίδες από τα πρώτα προσχέδια, o Φρέντι Μέρκιουρι είχε γράψει το «Mongolian Rhapsody», τους στίχους του οποίου δε, είχε γράψει σε χαρτί από την πλέον ανενεργή αεροπορική εταιρεία British Midland Airways.

Τα πρωτότυπα προσχέδια του Φρέντι Μέρκιουρι εκτίθενται επί του παρόντος σε μια νέα έκθεση στον οίκο δημοπρασιών Sotheby's στο Λονδίνο, με τίτλο «Freddie Mercury: A World of His Own».

Έγιναν διάφορες επεξεργασίες στονά διάσημο δεύτερο στίχο του τραγουδιού, ο οποίος αρχικά έγραφε: «Mama, there’s a war began, I’ve got to leave tonight». Ωστόσο το τραγούδι στην τελική του μορφή λέει «Mama, just killed a man».

Σύμφωνα με τη New York Post, το χειρόγραφο του «Bohemian Rhapsody» εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί μεταξύ 100.000 και 150.000.000 δολαρίων.

Μερικά από τα άλλα αντικείμενα που εκτίθενται περιλαμβάνουν τα χειρόγραφα για τα «Somebody To Love», «We Are The Champions» και «Don’t Stop Me Now», τα οποία είναι όλα με αυτόγραφο του Φρέντι Μέρκιουρι.

Μέρος των εσόδων της πώλησης θα διατεθούν στο Mercury Phoenix Trust και στο Elton John Aids Foundation. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου από τις 4 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες του NME

