Berlinale: Ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις για τη Γάζα - «Δεν είναι υποχρεωμένοι να μιλούν για κάθε πολιτικό ζήτημα»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τη διευθύντριά του Τρίσια Τάτλ, έπειτα από την έντονη δημόσια συζήτηση που ξέσπασε γύρω από τοποθετήσεις καλλιτεχνών για πολιτικά ζητήματα.

Η ανακοίνωση εστάλη αργά το βράδυ του Σαββάτου, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν σχόλια μελών της κριτικής επιτροπής κατά την εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου. Όταν ρωτήθηκε για τη σύγκρουση στη Γάζα, ο πρόεδρος της επιτροπής Βιμ Βέντερς απάντησε ότι «πρέπει να μείνουμε έξω από την πολιτική, γιατί αν κάνουμε ταινίες που είναι αφοσιωμένες στην πολιτική, μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής», δήλωση που προκάλεσε άμεση αντίδραση στα social media.

Η Ινδή συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι αποσύρθηκε αργότερα από το φεστιβάλ, εκφράζοντας την οργή της για τα σχόλια.

Αντιδράσεις προκάλεσαν επίσης η Μισέλ Γιο και ο Νιλ Πάτρικ Χάρις για τις δικές τους τοποθετήσεις σχετικά με την πολιτική και την άνοδο του φασισμού, με τον Χάρις να δηλώνει ότι τον ενδιαφέρει να κάνει «απολιτικά» πράγματα.

Στην ανακοίνωσή της, η Τάτλ τονίζει ότι «η ελευθερία λόγου υπάρχει στο Berlinale», επισημαίνοντας όμως πως ολοένα και περισσότερο οι δημιουργοί αναμένεται να απαντούν σε κάθε ερώτηση που τους τίθεται, και συχνά επικρίνονται είτε αν απαντήσουν είτε αν επιλέξουν να μη σχολιάσουν.

«Οι κινηματογραφιστές μιλούν διαρκώς μέσα από το έργο τους», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ είναι ένας μεγάλος και σύνθετος οργανισμός, με 278 ταινίες στο φετινό πρόγραμμα. Πολλές από αυτές αγγίζουν ζητήματα γενοκτονίας, σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου, διαφθοράς, πατριαρχικής βίας, αποικιοκρατίας και κατάχρησης κρατικής εξουσίας.

Η διευθύντρια σημειώνει ότι αρκετοί δημιουργοί που συμμετέχουν στο φεστιβάλ έχουν βιώσει προσωπικά βία, εξορία ή απειλές φυλάκισης για το έργο και τις θέσεις τους, και έρχονται στο Βερολίνο για να παρουσιάσουν τις ταινίες τους «με θάρρος».

Στο κείμενο γίνεται διάκριση ανάμεσα στην πολιτική με «μικρό π» -ζητήματα εξουσίας και αποκλεισμού στην καθημερινότητα- και στην Πολιτική με «κεφαλαίο Π», δηλαδή κυβερνήσεις, κρατικές πολιτικές και θεσμούς. Η επιλογή τοποθέτησης, αναφέρει, ανήκει στους ίδιους τους καλλιτέχνες.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει δημιουργός στο φεστιβάλ που να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο», σημειώνει η Τάτλ, αναφερόμενη ρητά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο Σουδάν, στο Ιράν, στην Ουκρανία, αλλά και στη Μινεάπολη.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή θέση: οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι να ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου όπως επιλέγουν, αλλά «δεν θα πρέπει να αναμένεται να σχολιάζουν κάθε πολιτικό ζήτημα που τους τίθεται, εκτός αν το επιθυμούν».

«Συνεχίζουμε αυτό το έργο γιατί αγαπάμε το σινεμά», αναφέρει η Τάτλ, προσθέτοντας ότι οι ταινίες μπορούν να φέρουν αλλαγή, ακόμη κι αν αυτή έρχεται αργά - «καρδιά με καρδιά, μυαλό με μυαλό».

