Επτά τροφές πλούσιες σε σίδηρο

Τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν υπάρχει έλλειψη σιδήρου; - Πού μπορούμε να τον «εντοπίσουμε»

Επτά τροφές πλούσιες σε σίδηρο, σύμφωνα με το NHS / Φωτ.: Unsplash
Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια, η οποία μεταφέρει οξυγόνο σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώματος.

Όταν τα επίπεδα σιδήρου είναι χαμηλά, ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει επαρκή αριθμό υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σιδηροπενική αναιμία, μια κατάσταση που σύμφωνα με το NHS συνδέεται συχνά με συμπτώματα όπως έντονη κόπωση, αδυναμία, ζάλη, δύσπνοια και μειωμένη συγκέντρωση.

Η έλλειψη σιδήρου είναι από τις πιο συχνές διατροφικές ελλείψεις παγκοσμίως και μπορεί να εμφανιστεί για διάφορους λόγους, όπως κακή διατροφή, αυξημένες ανάγκες του οργανισμού ή απώλεια αίματος. Σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά, γεγονός που κάνει αρκετούς ανθρώπους να μην αντιλαμβάνονται άμεσα ότι υπάρχει πρόβλημα.

Επτά τροφές πλούσιες σε σίδηρο, σύμφωνα με το NHS

Καλές πηγές σιδήρου είναι, σύμφωνα με το NHS, Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου:

  • το συκώτι (αλλά αποφύγετε το κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης)
  • το κόκκινο κρέας
  • τα φασόλια, όπως τα κόκκινα φασόλια, τα φασόλια edamame και τα ρεβίθια
  • οι ξηροί καρποί
  • τα αποξηραμένα φρούτα, όπως τα αποξηραμένα βερίκοκα
  • τα fortified breakfast cereals - δημητριακά πρωινού στα οποία έχουν προστεθεί επιπλέον βιταμίνες και μέταλλα κατά τη διαδικασία παραγωγής.
  • το αλεύρι σόγιας
