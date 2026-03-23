Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν νεολιθικό μονοπάτι

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μονοπάτι ηλικίας 6.000 ετών που χρονολογείται από την πρώιμη Νεολιθική περίοδο.

Ο Somerset Wildlife Trust και το Species Survival Fund αποκάλυψαν το αρχαίο μονοπάτι κάτω από στρώματα τύρφης στο Honeygar Farm στο Westhay κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, γύρη, υπολείμματα φυτών, έντομα και μικροσκοπικοί οργανισμοί, που αποκαλύπτουν χιλιάδες χρόνια κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης δραστηριότητας, έχουν διατηρηθεί κάτω από την τύρφη.

Ο επικεφαλής της ανασκαφής δήλωσε ότι η ανακάλυψη θα εμπλουτίσει τις «γνώσεις της ομάδας για το σύνθετο αρχαίο τοπίο του Somerset».

Τι κρύβεται πίσω από την ανακάλυψη του νεολιθικού μονοπατιού

Η ανασκαφή είχε οργανωθεί με σκοπό τη διερεύνηση της κατάστασης ενός προϊστορικού μονοπατιού και μνημείου που έχει χαρακτηριστεί από την Historic England και πιστεύεται ότι είναι περίπου 4.600 ετών.

Ωστόσο, οι ομάδες ανακάλυψαν ένα διαφορετικό μονοπάτι που ήταν περίπου 1.000 χρόνια παλαιότερο.

Οι διαδρομές χρησιμοποιούνταν για τη διέλευση των ελών που κάποτε κάλυπταν τις Βρετανικές Νήσους.

Αρχαιολόγοι από την Wessex Archaeology ανέφεραν ότι η αρχαία διαδρομή, η οποία είναι κατασκευασμένη από πασσάλους από ξύλο σημύδας και κλαδιά, χρονολογείται μεταξύ του 3.770 και του 3.640 π.Χ.

Το αγρόκτημα Honeygar, το οποίο βρίσκεται στα Somerset Levels and Moors, είναι μία από τις λίγες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξακολουθεί να διαθέτει βαθιά τυρφώδη πεδινά εδάφη – τα οποία αποτελούν υγροβιότοπους με υπερχείλιση νερού.

Ο Bruce Eaton, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής, δήλωσε: «Έχοντας μεγαλώσει στην περιοχή, πάντα θεωρούσα τους βαλτότοπους ως ένα πολύ ξεχωριστό μέρος. Ήταν προνόμιο για μένα να συμμετάσχω σε ένα έργο που όχι μόνο στοχεύει στην αποκατάσταση ενός πολύτιμου οικοτόπου, αλλά και στην προστασία ευάλωτων αρχαιολογικών ευρημάτων».

Τα δείγματα εδάφους θα αναλυθούν από αρχαιολόγους, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η ιστορία του τοπίου και να βοηθηθούν οι οικολόγοι να αναδημιουργήσουν τον οικότοπο που κάποτε ευδοκιμούσε στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC