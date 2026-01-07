Actor Awards 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Τα Actor Awards, γνωστά στο παρελθόν ως Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), ανακοίνωσαν τις φετινές υποψηφιότητες για τις κατηγορίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Περισσότεροι από 122.000 καλλιτέχνες έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των νικητών, γεγονός που καθιστά τα βραβεία το μεγαλύτερο εκλεκτορικό σώμα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη τελετή απονομής, σχολιάζει το Variety, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τη λίστα των υποψηφιοτήτων.
Η φετινή περίοδος επιλεξιμότητας καλύπτει κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ που κυκλοφόρησαν από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου 2025.
Η τελετή απονομής των Actor Awards θεωρείται διαχρονικά σημαντικός προάγγελος των Όσκαρ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει καταλυτικά, δίνοντας ώθηση σε ηθοποιούς και ταινίες τόσο για την απόκτηση οσκαρικών υποψηφιοτήτων όσο και για την τελική τους διάκριση.
Το «One Battle After Another» κερδίζει 7 υποψηφιότητες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ, ενώ η σειρά «The Studio» προηγείται στην κατηγορία «TV» με 5 υποψηφιότητες.
Actor Awards: Οι υποψηφιότητες - Κατηγορία «Σινεμά»
Καλύτερο Ensemble Ηθοποιών σε Κινηματογραφική Ταινία
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
- Timothee Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Jesse Plemons, Bugonia
Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
- Miles Caton, Sinners
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κινηματογραφική Ταινία
- Odessa A’Zion, Marty Supreme
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Καλύτερο Stunt Ensemble σε Κινηματογραφική Ταινία
- F1
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- One Battle After Another
- Sinners
Actor Awards: Οι υποψηφιότητες - Κατηγορία «TV»
Καλύτερο Ensemble Ηθοποιών σε Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Καλύτερο Ensemble Ηθοποιών σε Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Sterling K. Brown, Paradise
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
- Noah Wyle, The Pitt
Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Britt Lower, Severance
- Parker Posey, The White Lotus
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, White Lotus
Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This,
- Ted Danson, A Man on the Inside
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Kathryn Hahn, The Studio
- Catherine O’Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Owen Cooper, Adolescence
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά
- Claire Danes, The Beast in Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Sarah Snook, All Her Fault
- Christine Tremarco, Adolescence
- Michelle Williams, Dying for Sex
Καλύτερο Stunt Ensemble σε Τηλεοπτική Σειρά
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- Squid Game
- Stranger Things
Με πληροφορίες από Variety