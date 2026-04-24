20 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (23-29/4)

CLUBBING

Power Dance Club Athens

Το PDC επιστρέφει δυναμικά στην Αθήνα, φέρνοντας ένα εκρηκτικό line-up που περιλαμβάνει τον CEM, συνιδρυτή του Herrensauna και βασική μορφή της σύγχρονης τέκνο σκηνής του Βερολίνου. Μαζί του οι Cherry Distress, K.atou, Maria Politi και Stathis.

25/4, 23:00, Plex, Κεραμεικού 28

SMUT x Ina Kacz x RED ROOMS x PÉTAL

H Ina Kacz

Ένα εκρηκτικό techno event με τους Ina Kacz, Red Rooms και PÉTAL, μεταξύ άλλων. Έντονοι ρυθμοί, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ασταμάτητα DJ sets δημιουργούν μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, χορό και αυθεντική underground διάθεση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

25/4, 23:59, Smut Athens, Βατσαξή 4

Keep Hush x Bass Asylum Athens

O Figlio Böler

Το Keep Hush φτάνει στην Αθήνα με ένα εκρηκτικό showcase σε συνεργασία με το Bass Asylum. Στο lineup ξεχωρίζουν οι Madam X και Figlio Böler, μαζί με δυνατούς local selectors, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, ήχους της αφρικανικής διασποράς και σύγχρονη club κουλτούρα.

25/4, 23:00, Aux Club, Αγίου Όρους 15, είσοδος: 14-17 ευρώ

Soundnow with FJUSHA

Η FJUSHA γεφυρώνει την κλαμπ κουλτούρα με την ποπ νοσταλγία μέσα από dirty basslines, catchy φωνητικά και απρόβλεπτα ηλεκτρονικά στοιχεία. Από psytrance μέχρι πανκ, τα σετ της είναι εκρηκτικά και συναισθηματικά. Την πλαισιώνουν οι Natasa Stivs, Nivk Jane, Vssls και Siasios.

24/4, 23:59, Aux Club, Αγίου Όρους 15, είσοδος: 13-50 ευρώ

Oliver Huntemann

O Oliver Huntemann

Ένας από τους πιο δημιουργικούς εκπροσώπους της minimal techno σκηνής. Δημιουργός και ιδιοκτήτης της καταξιωμένης δισκογραφικής Senso, ο Huntemann έχει διαμορφώσει τον δικό του ξεχωριστό ήχο, ενώ στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται remixes για καλλιτέχνες όπως οι Chemical Brothers, Depeche Mode και Underworld. Μαζί του οι Steve Sai b2b Steph, σε ένα set που θα δώσει παλμό, ανεβάζοντας σταδιακά την ένταση στο dancefloor.

24/4, 21:00, Bolivar Beach Club, Ακτή Αλίμου, είσοδος: από 15 ευρώ

Gioli & Assia

Το εκρηκτικό ιταλικό δίδυμο που επιστρέφει στο Bolivar για να χαρίσει ένα μοναδικό hybrid set. Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο που παντρεύει melodic techno και house με live όργανα και τα αιθέρια vocals τους, δημιουργούν performances που κινούνται ανάμεσα σε DJ set και live show.

25/4, 21:00, Bolivar Beach Club, Ακτή Αλίμου, είσοδος: από 20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Οι από κάτω

Φωτ.: Διονύσης Κούτσης

Η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει με τη νέα της κωμωδία. Με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία, στήνουν ένα σύγχρονο, αιχμηρό έργο που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ γέλιου και συγκίνησης. Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα.

23/4-31/5, Auditorium, Σίνα 2-4, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:30, είσοδος: 12-20 ευρώ

Τζένη Τζένη

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Με αρχική έμπνευση την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών που μιλάνε για μια Ελλάδα με φως, καλοκαίρι, ελαφρότητα και ομορφιά, χαρακτηριστικά που στη σύγχρονη εποχή φαντάζουν μακρινά. Με νοσταλγία για τη χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα γιορτάζει την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

23/4-31/5, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 21:00, είσοδος: από 15 ευρώ

Toxicity

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Τρεις κρατούμενες προσπαθούν να «αποδράσουν» από τις προσωπικές τους φυλακές. Ένα σύγχρονο έργο με σκοτεινό χιούμορ που προσεγγίζει τον εγκλεισμό ως καθρέφτη των πιο σκοτεινών πλευρών του ανθρώπου όταν βρεθεί σε οριακές συνθήκες. Μακριά από τις συμβάσεις της καθημερινότητας, οι έννοιες της ηθικής, της πίστης και της ταυτότητας μετακινούνται, αποκαλύπτοντας το εύθραυστο υπόστρωμα στο οποίο στηρίζονται.

24/4-3/5, Τεχνοχώρος Φάμπρικα, Μεγ. Αλεξάνδρου 125 & Ευρυδάμαντος, Κεραμεικός, Παρ.-Κυρ. 21:30, είσοδος: 12-15 ευρώ

Το μαύρο κουτί

Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας μια καριέρα. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν, όταν επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι και βρίσκεται αντιμέτωπος μαζί του.

25/4-31/5, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 12-17 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

June July

Φωτ.: Κατερίνα Μαρκουλάκη

Μια παράσταση για τη νοσταλγία, την προσμονή, τον χρόνο και τις μικρές στιγμές μέσα από τη δημιουργία χορογραφικών χαϊκού που αποτυπώνουν συμπυκνωμένες, φευγαλέες, θραυσματικές εντυπώσεις. Αντλεί την αρχική της έμπνευση από το κόμικ «Here» του Ρίτσαρντ Μαγκουάιρ. Σε αυτό απεικονίζεται η ίδια τοποθεσία σε διαφορετικά χρονικά σημεία, από το αρχέγονο παρελθόν ως χιλιάδες χρόνια μπροστά στο μέλλον.

23-26/4, 19:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αφυπνίσεις

Η δέκατη ατομική έκθεση της Βαλεντίνης Μαυροδόγλου εστιάζει στον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη σύγχρονη συνθήκη μέσα σε ένα ολοένα ασφυκτικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το διαρκές αίτημα για αναζήτηση της ανθρώπινης μορφής στο έργο της μετατοπίζεται, αφουγκραζόμενο τις εσωτερικές και βαθύτερες μετατάξεις ως απόρροια των εξωτερικών αναταράξεων στο διαρκές γίγνεσθαι.

24/4-30/5, Etch Ink, Αργυρουπόλεως 16 (Αρματολών & Κλεφτών 20), Λυκαβηττός

Untitled (Pride and Contempt)

Έργο της Μπάρμπαρα Κρούγκερ. Φωτ.: Mε την ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας & Sprϋth Magers

Είναι η πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ. Περιλαμβάνει δεκατρία νέα, ειδικά σχεδιασμένα για τον εξωτερικό χώρο του ΚΠΙΣΝ έργα μεγάλης κλίμακας, μεταξύ των οποίων και μια μνημειακή τοιχογραφία μήκους 90 μέτρων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τα έργα θα αναπτυχθούν και στις δύο πλευρές του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία για τους επισκέπτες.

28/4-1/11, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Joep Beving

O Joep Beving

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας «Liminal». Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ, η κυκλοφορία του οποίου θα προηγηθεί της περιοδείας, καθώς και από επιλεγμένες στιγμές τής μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

23/4, 21:00, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, είσοδος: από 27 ευρώ

POROSI 04: Steve Gunn

Φωτ.: Clay Benskin

Ο Steve Gunn γεφυρώνει την απόσταση μεταξύ του κιθαριστικού αμερικανικού indie ήχου και της παράδοσης των μεγάλων κιθαρωδών της πρωτοποριακής φολκ του παρελθόντος, αφήνοντας ένα πιο συναισθηματικό στίγμα.

26/4, 21:00, Ίλιον Plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17

Black Country New Road

Μετά τη θριαμβευτική πρώτη επίσκεψή τους σε ένα κατάμεστο venue στα τέλη του 2023, οι έξι Άγγλοι φίλοι θα αποδείξουν ξανά γιατί παραμένουν μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της σύγχρονης σκηνής.

25/4, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, Αθήνα, είσοδος: 30 ευρώ

The Necks

Η μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα για δύο βραδιές, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία, διαφορετική απ’ οτιδήποτε έχετε ακούσει. Έχοντας διαμορφώσει τη δική της γλώσσα, ανεβαίνει κάθε βράδυ στη σκηνή χωρίς να ξέρει από πριν τι θα παίξει – μαζί με το κοινό ξεκινούν ένα ηχητικό ταξίδι που γεννιέται εκείνη τη στιγμή, μέσα στον ίδιο τον χώρο.

28-29/4, 21:00, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, είσοδος: από 25 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Carmen

Φωτ.: Stanislav Levshin

Δημιουργία δύο κορυφαίων μορφών της ισπανικής τέχνης, του χορευτή και χορογράφου Αντόνιο Γκάδες και του σκηνοθέτη Κάρλος Σάουρα, η χοροθεατρική εκδοχή της «Κάρμεν» πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1983, λίγο μετά την ομώνυμη ταινία τους που σάρωσε τα βραβεία στα διεθνή φεστιβάλ. Εμπνευσμένη από τη νουβέλα του Προσπέρ Μεριμέ (1845), η παράσταση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, πλάθοντας έναν μυθικό χαρακτήρα που έγινε συνώνυμος με την ισπανική ψυχή.

24-26/4, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: από 30 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Cat Festival 2026

Το πιο όμορφο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στην Αθήνα ως μια μοναδική, διήμερη γιορτή αφιερωμένη στις γάτες, με υιοθεσίες, workshops, μουσική και δράσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία, δημιουργικότητα και φιλοζωική ευαισθητοποίηση για μικρούς και μεγάλους.

25-26/4, 11:00, Παλιό Αμαξοστάσιο - ΟΣΥ, Ερμού 1 & Πειραιώς, Γκάζι, είσοδος: από 5 ευρώ

ADAF 2026: «Meta-Morphosis»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες, επιστρέφει για 22η χρονιά, μετατρέποντας για τέσσερις μέρες την Τεχνόπολη σε έναν ζωντανό ψηφιακό καμβά από καλλιτέχνες προερχόμενους από κάθε γωνιά του κόσμου, με έργα που σπάνε τα όρια μεταξύ τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης και σε προκαλούν να τα ανακαλύψεις!

23-26/4, 11:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι, είσοδος: από 8 ευρώ