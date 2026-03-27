15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτήν την εβδομάδα (26/3-1/4)

Από δυνατά techno sets και ζωντανές μουσικές εμπειρίες μέχρι θέατρο, εκθέσεις και φεστιβάλ, η Αθήνα αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε διάθεση και γούστο.

Μαρία Παππά
16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Η Οgazon είναι resident του Berghain εδώ και χρόνια.
0

CLUBBING

MarrØn & Ogazon
O MarrØn έχει γίνει επάξια ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της Berlin τέκνο, διανθίζοντάς τη με στοιχεία afro house, από την οποία ξεκίνησε. Έχει κάνει αστείρευτης ενέργειας σετ στην κεντρική Ευρώπη κι έχει βρει το δικό του φανατικό κοινό. Δίπλα του η Οgazon, resident εδώ και χρόνια στο Berghain, μια DJ με δυναμισμό και παρόμοιο ήχο.
28/3, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Space Tunes

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
H Ηelly.

Η Αθήνα υποδέχεται τη Helly, μια DJ με βαθιά αγάπη για τη dance μουσική και ξεχωριστή επιλογή δίσκων. Μετά από πάνω από δέκα χρόνια στις πίστες, αναζητά ήχους που πραγματικά κινητοποιούν το κοινό. Με ένστικτο στο mixing και δυναμική παρουσία, έχει εμφανιστεί σε events όπως τα Pollerwiesen και Slapfunk. Μαζί της η Innassi, ανερχόμενη μορφή της ελληνικής σκηνής, με σύγχρονες επιλογές και έντονο groove. Τη βραδιά ανοίγει ο Hutt, κάνοντας το ντεμπούτο του, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια και έναν ωμό, άμεσο ήχο στο dancefloor.
28/3, 23:30, Ρομάντζο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 15 ευρώ

Astron Club Night with Claudio PRC / Polar Inertia (Live) / Fergus Sweetland / Alex Tomb

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Ο Claudio PRC.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη βαθιά, υπνωτική τέκνο, με καλλιτέχνες που κινούνται στα όρια της ατμόσφαιρας και του ήχου. Ο Claudio PRC, με έδρα το Βερολίνο, ξεχωρίζει για τα immersive sets του. Οι Polar Inertia φέρνουν μια πιο πειραματική προσέγγιση, συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και αφήγηση σε ένα σκοτεινό, ατμοσφαιρικό σύμπαν. Ο Fergus Sweetland κινείται σε ρυθμικά, textured μονοπάτια τέκνο, ενώ ο Alex Tomb ολοκληρώνει το line-up με sets που εξελίσσονται οργανικά μέσα στη νύχτα.
27/3, 23:30, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 20 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Άννα Μπολένα

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Η Άννα Μπολένα είναι ένα σπάνιο ορόσημο του ιταλικού ρομαντικού ρεπερτορίου, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση του μπελ κάντο από πεδίο φωνητικής επίδειξης σε ουσιαστικό δραματουργικό εργαλείο. Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου δόθηκε με τεράστια επιτυχία στις 26 Δεκεμβρίου 1830 στο θέατρο Κάρκανο στο Μιλάνο και αποτέλεσε την πρώτη διεθνή επιτυχία του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, αφού αμέσως μετά το Μιλάνο το έργο παρουσιάστηκε σε όλο τον κόσμο. Στον ρόλο του τίτλου ντεμπουτάρει η νεαρή υψίφωνος Μαρία Κοσοβίτσα. Η μουσική διεύθυνση είναι του Ζακ Λακόμπ και η σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση.
26/3-19/4, 19:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 15-120 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος

Στο διήγημα Γιοζεφίνε η αοιδός ή Ο λαός των ποντικιών ο Κάφκα μάς μεταφέρει σε έναν παράξενο κόσμο όπου δεν υπάρχει νεότητα, ούτε καν μια σύντομη παιδική ηλικία, αφού τα πάντα καθορίζονται από τον αγώνα της επιβίωσης και τα παιδιά δεν έχουν χρόνο να είναι παιδιά. Σε αυτόν τον κόσμο εκείνο το είδος της χαράς που πηγάζει από τη μουσική δεν εμφανίζεται ποτέ, το τραγούδι έχει πάψει να υπάρχει και το σφύριγμα είναι πλέον η μόνη μορφή έκφρασης. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης Χαράλαμπος Γωγιός και τη σκηνοθεσία ο Σάββας Στρούμπος.
27/3-4/4, 20:30, Εθνική Λυρική Σκηνή, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-20 ευρώ

Ο άντρας μου

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Μαρία Τούλτσα

Στα διηγήματα της Ρούμενα Μπουζάροφσκα ξεδιπλώνεται ένα αιχμηρό και συνάμα χιουμοριστικό σύμπαν γυναικείων αφηγήσεων. Αν και ο τίτλος δημιουργεί την προσδοκία ότι το έργο αφορά τους άντρες, οι ιστορίες εστιάζουν κυρίως στις γυναίκες: συζύγους, ερωμένες, μητέρες, κόρες, φίλες. Περιγράφουν την ανθρώπινη κατάσταση με όρους πατριαρχίας, ενώ χαρτογραφούν με χιούμορ και σκληρότητα τις δυναμικές των σχέσεων εντός του ζευγαριού και της οικογένειας, μέσα σε μια σύγχρονη, πατριαρχική βαλκανική κοινωνία που μοιάζει πολύ με τη δική μας.
27/3, 19:30, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Σε ένα χωριό υπάρχει το έθιμο να αναβιώνουν τα Πάθη του Χριστού κάθε επτά χρόνια. Ο παπα-Γρηγόρης με τους προεστούς επιλέγουν τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος. Τον Χριστό θα υποδυθεί ο Μανωλιός, ένας απλός βοσκός, ο οποίος μετά την επιλογή του θα αρχίσει να αλλάζει, προσπαθώντας να φτάσει στην απόλυτη ψυχική και σωματική αγνότητα.
28/3-26/4, θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Mεταξουργείο, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 10-17 ευρώ

Η φαλακρή τραγουδίστρια

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Karol Jarek

Μια νέα ομάδα ηθοποιών προσεγγίζει το εμβληματικό έργο του παραλόγου μέσα από μια ονειρική και σωματική σκηνική γραφή. Στη σκηνοθεσία της Δέσποινας Ρεμεδιάκη, το σύμπαν της Φαλακρής Τραγουδίστριας μετατρέπεται σε ένα παράξενο όνειρο όπου οι άνθρωποι μιλούν ασταμάτητα αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν πραγματικά. Στα προάστια του Λονδίνου το ζευγάρι των Μάρτιν επισκέπτεται το σπίτι των Σμιθ για μια φαινομενικά τυπική και ευγενική επίσκεψη.
28/3-24/5, θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Σάβ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Το κτίσμα

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Tο «Κτίσμα» μετατρέπεται για πρώτη φορά σε μουσική περφόρμανς.

Γραμμένο το 1923, λίγο πριν από τον θάνατο του Φραντς Κάφκα, το «Κτίσμα» μετατρέπεται για πρώτη φορά σε μουσική περφόρμανς: δύο μουσικοί, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Θύμος Αδένας (Θύμιος Ατζακάς), το αποδίδουν ως ένα ζωντανό συμβάν ήχου, λόγου και σώματος, μια διαρκή καφκική μεταμόρφωση. Η σκηνική σύνθεση της Μαρίας Λάππα, σε διάλογο με την αισθητική του χορού Butoh και τη ζωντανή σωματική τέχνη, διαμορφώνει ένα περιβάλλον φυσικών υλικών, όπου σώμα, φωνή και ήχος συνυπάρχουν.
27-28/3, 21:00, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

The Music of ENNIO MORRICONE

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Mια αξέχαστη μουσική οδύσσεια μέσα από τα πιο εμβληματικά σάουντρακ.

Η συναυλία «The Music of Ennio Morricone» υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική οδύσσεια μέσα από τα πιο εμβληματικά σάουντρακ ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, σε ερμηνεία της διεθνώς αναγνωρισμένης συμφωνικής ορχήστρας Lords of the Sound. Πρόκειται για ένα μοναδικό μουσικό γεγονός, μια συμφωνική παράσταση αφιερωμένη στην καλλιτεχνική κληρονομιά του μαέστρου, όπου εμβληματικές εικόνες και βαθιά συναισθήματα ζωντανεύουν μέσα από τη δύναμη της ζωντανής μουσικής και της πρωτότυπης οπτικής τέχνης.
29/3, 19:00, Christmas Theater, λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι, είσοδος: από 10 ευρώ

ALFA MIST (UK)

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Φωτ.: Dan Medhurst

Ξεκινώντας από τη χιπ χοπ παραγωγή και εξελίσσοντας τον ήχο του μέσα από τζαζ, R&B και neo-soul επιρροές, ο Alfa Mist έχει καταφέρει να χτίσει τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Με άλμπουμ όπως τα «Antiphon», «Structuralism» και «Bring Backs» έχει εδραιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βρετανικής τζαζ νέας γενιάς. Με μια μπάντα εξαιρετικών μουσικών στο πλευρό του, θα ταξιδέψει το κοινό της Αθήνας μέσα από ήχους που ισορροπούν ανάμεσα στη μελωδία, τον ρυθμό και την αυτοσχεδιαστική ελευθερία.
28/3, 21:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: 35 ευρώ

Music for Videogames
Από τις αμμώδεις ερήμους των εγχόρδων και τα απέραντα χωράφια της ακουστικής κιθάρας στις νέον αναλαμπές ενός toy Casio στη μέση μιας πολύβουης ασιατικής αγοράς και από τα ηλεκτρικά layers επαναληπτικότητας χαρακτήρων που προσπαθούν να ξεπεράσουν τη στατικότητα της πίστας τους, στον σκοτεινό κόσμο του ασυνείδητου και των άχρονων πλασμάτων που ξεπηδούν από πειραγμένες συχνότητες πλήκτρων και χορδών. O Quiescence, o Yason και η Nefeli Walking Undercover παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές ενός videogame soundtrack μέσα από τρία ανεξάρτητα σετ.
27/3, 21:00, Underflow Record Store, Καλλιρρόης 39, είσοδος: 12 ευρώ

Βήτα Πεις

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
23 χρόνια Βήτα Πεις.

Διανύοντας 23 χρόνια πορείας, κάθε ζωντανή εμφάνιση βασίζεται στην ιστορία τους. Οι επόμενες σελίδες γράφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με την παρουσίαση του νέου δίσκου «ΧΧΙΙΙ» και κλασικά κομμάτια της δισκογραφίας.
27/3, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: από 20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πέρα από το τοπίο

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
O Λέων Μιχαήλ ακολουθεί και διευρύνει την αφαιρετική ματιά της ζωγραφικής του.

Στη νέα αυτή ενότητα έργων με τίτλο «Πέρα από το τοπίο», ο Λέων Μιχαήλ ακολουθεί και διευρύνει την αφαιρετική ματιά της ζωγραφικής του, η οποία δεν θα μπορούσε από μόνη της να ερμηνεύσει την ανοίκεια, ιδιαίτερα απόκοσμη αίσθηση που αποπνέουν οι εικαστικοί του τόποι. Η φυσιογνωμία τους μοιάζει να διαμορφώνεται πάνω σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αναγνωρίσιμων, αινιγματικών και αδιόρατων στοιχείων, μέσα σε ένα ανήσυχο περιβάλλον «αδιαπέραστου φωτός».
26/3-2/5, Α.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Αθέατη Ύλη»

16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (26/3-1/4) Facebook Twitter
Η νέα ατομική έκθεση του Σταύρου Δίτσιου με τίτλο «Αθέατη Ύλη» αποτελεί ενότητα της σειράς «Φύση».

Η νέα ατομική έκθεση του Σταύρου Δίτσιου με τίτλο «Αθέατη Ύλη» αποτελεί ενότητα της σειράς «Φύση» και εξετάζει την αόρατη ενέργεια που διαπερνά την ύλη και τη μορφή. Η έκθεση δεν προτείνει απλώς εικόνες· δημιουργεί εμπειρίες, αναπνοές που γεμίζουν τον χώρο και καλούν τον θεατή να σταθεί μέσα στον παλμό της φύσης, να βιώσει την ύλη ως παρουσία και την ενέργεια ως ένταση.
14-31/3, ANiMA Gallery, Αγίου Ιωάννου 10, Γλυφάδα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ., Σάβ. 13:00-18:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

3rd Greek Beer Festival
Το Greek Beer Festival – Only Craft είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα αφιερωμένο αποκλειστικά στις ελληνικές ζυθοποιίες και στη φιλοσοφία της craft δημιουργίας. Εδώ θα γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες, τη διαδικασία, το όραμα και την αγάπη που κάνουν κάθε μπίρα κάτι παραπάνω από γεύση.
27-29/3, 14:00, Παλιό Αμαξοστάσιο – ΟΣΥ, Ερμού 1 & Πειραιώς, Γκάζι, είσοδος: 7 ευρώ

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ενα από τα σημαντικότερα έργα του Picasso βρίσκεται στην Τεχεράνη ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται

Το The Painter and His Model του Picasso, αγορασμένο από το Ιράν το 1977, βρίσκεται σήμερα στην Τεχεράνη, κουβαλώντας πάνω του την ιστορία του πετρελαίου, της επανάστασης και της εύθραυστης ζωής της τέχνης σε καιρό πολέμου.
THE LIFO TEAM
Παναγία μου ένα παιδί! Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral γιατί το internet είδε στον baby Jesus του έναν μικρό σταρ του feed

Το νέο απόκτημα του Met έγινε viral όταν οι χρήστες του Instagram άρχισαν να σχολιάζουν τον ασυνήθιστα στιλιζαρισμένο baby Jesus του πίνακα με όρους καθαρά σημερινού internet.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Chloë Sevigny, η Pamela Anderson, η Bella Hadid και η Gwyneth Paltrow στο νέο βιβλίο της Brianna Capozzi

Το Womanizer, το νέο λεύκωμα της Brianna Capozzi, συγκεντρώνει γνωστές γυναικείες παρουσίες σε εικόνες γεμάτες ερωτισμό, χιούμορ και αυτονομία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τη Rizzoli με πρόλογο της Chloë Sevigny.
THE LIFO TEAM
Μήπως τελικά διαβάζαμε λάθος το «σβήσιμο» της Χατσεψούτ;

Μελέτη που επανέρχεται στο προσκήνιο αμφισβητεί την παλιά εκδοχή ότι τα αγάλματα της Χατσεψούτ καταστράφηκαν από εκδίκηση και συνδέει μεγάλο μέρος της φθοράς τους με τελετουργικό σπάσιμο και μεταγενέστερη επαναχρησιμοποίηση.
THE LIFO TEAM
Το έργο της Gabrielle Goliath που αποκλείστηκε για τη Γάζα θα παρουσιαστεί τελικά στη Βενετία

Το Elegy της Gabrielle Goliath, που αποκλείστηκε από το περίπτερο της Νότιας Αφρικής λόγω της αναφοράς του στη Γάζα, θα παρουσιαστεί τελικά ανεξάρτητα στη Βενετία, ενώ το επίσημο περίπτερο της χώρας θα μείνει άδειο.
THE LIFO TEAM
Το The AI Doc βγαίνει στις αίθουσες και βάζει τους ισχυρότερους ανθρώπους της AI μπροστά στην κάμερα

Το νέο ντοκιμαντέρ του Daniel Roher για την τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει στις αίθουσες με συνεντεύξεις από κορυφαία στελέχη του χώρου και φιλοδοξεί να βάλει σε μία σειρά τον ενθουσιασμό και τον φόβο που συνοδεύουν σήμερα την AI.
THE LIFO TEAM
Τι είχε καταλάβει ο Marc Jacobs για το κορίτσι στη μόδα πολύ πριν από τους άλλους

Με τη νέα του συλλογή, το ντοκιμαντέρ της Sofia Coppola και το Heaven να αλλάζει φάση, ο Marc Jacobs επιστρέφει ξανά στη σταθερή του ιδέα: τη μόδα ως τρόπο να ξαναβρίσκεις τη μνήμη, την επιθυμία και το κορίτσι που υπήρξες
THE LIFO TEAM
Για όλα όσα η ζωή δεν κατάφερε να θάψει: Η οδύνη του κόσμου της Nan Goldin απλώνεται στο Παρίσι

Η νέα έκθεση της Nan Goldin στο Grand Palais φέρνει ξανά μπροστά έναν κόσμο γεμάτο από έρωτα, πένθος, εξάρτηση, queer ζωή και μνήμη. Το This Will Not End Well παρουσιάζεται στο Παρίσι έως τις 21 Ιουνίου.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από τον Dalí στην Ariana Grande: το V&A διαβάζει τη Schiaparelli ως μόδα, τέχνη και θέαμα

Η νέα έκθεση του V&A ακολουθεί τη Schiaparelli από τις σουρεαλιστικές συνεργασίες της Elsa Schiaparelli με τον Dali έως τη σημερινή αναβίωση του οίκου από τον Daniel Roseberry και τη δυναμική επιστροφή του στο κόκκινο χαλί.
THE LIFO TEAM
Αντιδράσεις πριν από την πρεμιέρα του προκαλεί η τανία της Zendaya και του Robert Pattinson Τhe Dramaa

Η νέα ταινία του Kristoffer Borgli με τη Zendaya και τον Robert Pattinson προκαλεί ήδη αντιδράσεις στις ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα της, λόγω μιας αποκάλυψης στην πλοκή που άνοιξε δημόσια συζήτηση γύρω από τα όρια του θέματος που επιλέγει να αγγίξει
THE LIFO TEAM
Πορσελάνη, techno και Cate Blanchett: πώς το Hamburger Bahnhof έκανε το δικό του manifesto για το Βερολίνο

Με Cate Blanchett, techno, cabaret και μια ανοιχτή έκκληση για στήριξη της τέχνης, το πρώτο gala του Hamburger Bahnhof λειτούργησε ως γιορτή και ως πολιτιστικό μανιφέστο για το σημερινό Βερολίνο. Η βραδιά συνέδεσε τη λάμψη με την αγωνία μιας πόλης που βλέπει τη χρηματοδότηση του πολιτισμού να συρρικνώνεται.
THE LIFO TEAM
ΝΤ' ΑΡΝΤΑΝΙΑΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΣΤΑ ΓΑΛΛΙΑ

Δείγμα από τα λείψανα έχει ήδη σταλεί για ανάλυση στη Γερμανία - Εάν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις
THE LIFO TEAM
 
 