Μια ποιητική επίκληση στην έννοια του χρόνου σε μια έκθεση στο Deree

H ποιητική συλλογή του Αμερικανού ποιητή James Merrill «A Scattering of Salts» δανείζει τον τίτλο της στην έκθεση που εγκαινιάζεται στις 26 Μαΐου 2023 στο Deree – The American College of Greece και παρουσιάζει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, video, performance και χορού, φέρνοντας σε διάλογο τη συλλογή του Kολλεγίου με σύγχρονους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μια φωτογραφία από τη συλλογή του Κολλεγίου γίνεται η αφετηρία της εκθεσιακής αφήγησης: ο καταξιωμένος Αμερικανός ποιητής James Merrill κοιτάζει το προσωπείο του ποιητή Kimon Friar. Πολλαπλές αναφορές αναδύονται από το πετρωμένο βλέμμα. Επιθυμητικές προβολές, η μορφή της μέδουσας, η μνεία και η συγκριτική σχέση, ιζηματοποιήσεις, η σχέση ζωής και θανάτου.

Η τελευταία ποιητική συλλογή του Merrill δανείζει στην έκθεση τον τίτλο της, υποβάλλοντας τους θεματικούς της άξονες. Η διασπορά των αλάτων είναι μια ποιητική επίκληση. Είναι ταυτόχρονα ένα αμπόδεμα και μια γεωγραφική τοποθέτηση, η χρήση ενός μαγικού κύκλου, ένα ξόρκι. Χρησιμεύει ως μεταφορά για τη διασπορά των αναμνήσεων και τη συσσώρευση του χρόνου. Οι séances του Merrill προτείνονται επίσης στο «A Scattering of Salts» ως εργαλείο διαχείρισης. Οι απόκρυφες, πνευματικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούσε ανεκδοτολογικά ο ποιητής γίνονται σκωπτικό μέσο συνομιλίας με την ιστορία της τέχνης και ανασύστασης ιστορικών έργων. Αυτές οι ανοίκειες συζητήσεις αποτελούν πηγή ποιητικής και χωρικής έμπνευσης.

Chrysanne Stathacos, Condom Aura II, 1992, μεικτή τεχνική σε καμβά, 186 x 125 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και της γκαλερί The Breeder, Athens

Η επίκληση του μαγικού αναδεικνύεται σε μέθοδο κατανόησης των προϋπαρχόντων μεταφυσικών μας αξιωμάτων. Σε ένα πλαίσιο συρρίκνωσης του εύρους του δυνατού, σύγχρονα τελετουργικά επιχειρούν να επεκταθούν πέρα από εγγεγραμμένους κανόνες και να προσεγγίσουν αυτό που δεν μπορεί να συλληφθεί με περιγραφική γλώσσα. Φανερώνουν τη σχέση καλλιτεχνικής πρακτικής και υπερβατικού με τον αντίρροπο καθρεπτισμό του «τεχνικού». Ιστορικά έργα έρχονται στην επιφάνεια μαζί με σύγχρονους καλλιτέχνες και καταλαμβάνουν απρόσμενους χώρους, χαμένα έργα ξαναδημιουργούνται ή εξελίσσονται, δημιουργώντας διασκορπισμένες συνδέσεις.

Προτάσσοντας τη σκέδαση έναντι της οργάνωσης, τον χωρικό διασκορπισμό έναντι της συστηματικής διάταξης, τα μέρη της συλλογής παρουσιάζονται ως θραύσματα φαντασίας. Τα άλατα γίνονται φακός θέασης και η διασπορά μεθοδολογία, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση καλειδοσκοπικά συμμετρικών μοτίβων που ξεχύνονται. Ορυκτά αλλά και μέρη των ιστών που επιτρέπουν τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων σε όλο το σώμα κρυσταλλώνονται σε υλικά που θεωρούνται πολύτιμα – πρίσματα σε ενδεχόμενη ροή από τα οποία μπορούμε να δούμε το παρελθόν και το μέλλον.

James Bridle, Autonomous Trap 001, 2017, βίντεο εγκατάσταση. Ευγενική παραχώρηση του καλλιτέχνη

Γιάννης Μπουτέας, Μεταπλάσεις, 1974, Αργυροτυπία ζελατίνης, 20 x 21 εκ. Συλλογή Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δωρεά Μεγακλή Ρογκάκου

Raffaela Naldi Rossano, Tinos/Capri - SPIN - SWING - FLUCTUATION (a slow movement in space get faster in time), 2021, βαμβακερό χαρτί από το Amalfi, καθρέφτης, γυαλί, θαλασσινό νερό, οργανικά στοιχεία, μαύρο μελάνι, 40 × 60 × 3,5 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Untitled, 1955, Ακρυλικό σε χαρτί, 51 x 40 εκ. Συλλογή Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δωρεά Τάκη Ευσταθίου

Lina Zedig, Mulberry silk / Jambhul, 2019, φυσικά βαμμένο μετάξι eri, ορειχάλκινες ράβδοι, 155 x 117 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος

Ελένη Χριστοδούλου, Not Yet Titled with Stale Donut, 2011, μεικτή τεχνική σε ξύλο, 115 X 115 X 8 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδος και της γκαλερί The Breeder, Athens

Η επιμέλεια της έκθεσης είναι του Πάνου Γιαννικόπουλου

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Ιωάννα Γκούμα, Ειρήνη Μίγα, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Γιάννης Μπουτέας, Παύλος Νικολακόπουλος, Κοσμάς Νικολάου, Νικόλ Οικονομίδη, Αιμιλία Παπαφιλίππου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Ραλλού Παναγιώτου, Τάκης, Ευαγγελία Φουσέκη, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ελένη Χριστοδούλου, James Bridle, Jimmie Durham, Rowena Hughes, Theo Hios, Bety Krňanská, Astrid Kokka, Jack Mcconville, Raffaela Naldi Rossano, Cezary Poniatowski, Chrysanne Stathacos, Lina Zedig

Performances: Ερμίρα Γκόρο, Κωνσταντίνα Μπάρκουλη

Εγκαίνια: 26 Μαΐου 2023, 18:00-22:00

Γκαλερί Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαΐου - 28 Ιουνίου 2023

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 14:00-18:00, Σάββατο 12:00-16:00

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό