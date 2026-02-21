Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου τιμά την Αγγελική Παπούλια

Για 11η χρονιά σηκώνει την αυλαία του το Greek Film Festival in Berlin στον κινηματογράφο Babylon, μεταξύ 25 και 29 Μαρτίου 2026. Προσανατολισμένη στην προώθηση και προβολή πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών/-τριών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, η φετινή διοργάνωση με το σύνθημα «We are what we feel» αφήνει χώρο στην αυτοδιάθεση, στις συνειδητοποιημένες ψευδαισθήσεις και στις διαισθήσεις, βγαίνοντας από το καθαρό και το ακραιφνές. Στην πιο ελεύθερη πόλη της Ευρώπης, οι ταινίες του προγράμματος, όπως υπόσχονται οι συντελεστές του, αγκαλιάζουν ισότιμα όλη την ανθρώπινη παλέτα και είναι επιλεγμένες με κριτήρια τον προσανατολισμό και την αισθητική.

Στη διάρκεια των πέντε ημερών του θα διαρκέσει το φεστιβάλ θα προβληθούν τριάντα μία συνολικά ταινίες –μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές–, εκ των οποίων οι επτά διεθνείς, οι δεκαέξι γερμανικές πρεμιέρες και οι τέσσερις πρεμιέρες Βερολίνου. Η Τελετή Έναρξης θα ανοίξει με μια σύντομη μουσική εμφάνιση του ντουέτου κρουστών WOBBLY των βραβευμένων με το German Jazz Prize Εύης Φιλίππου και Marius Wankel, δύο μουσικών που συνδυάζουν αβίαστα στοιχεία τζαζ, αβανγκάρντ και ήχους μουσικής του κόσμου. Η ταινία έναρξης θα είναι το σύγχρονο αστικό δράμα «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη – πρόκειται για τη γερμανική πρεμιέρα του φιλμ παρουσία του σκηνοθέτη και της ηθοποιού Σοφίας Κουνιά. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει Q&A. Ταινία λήξης θα είναι το coming-of-age δράμα «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» του Γιώργου Γεωργόπουλου

Καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι γυναίκες δημιουργοί και οι αφηγήσεις τους διεκδικούν ορατότητα και αναγνώριση, το Greek Film Festival in Berlin, σε συνεργασία με το WIFT GR (Women in film and television GR), ανοίγει συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες γυναικείες και τις non-binary ταυτότητες στον κινηματογράφο.

Το επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Emerging Greeks Competition περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και πραγματοποιείται φέτος για όγδοη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες «Beachcomber» του Αριστοτέλη Μαραγκού, «Αρκουδότρυπα» της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, «Elena’s Shift» («H Απόφαση της Έλενας») του Στέφανου Τσιβόπουλου, «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου, «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα και «Regan» του Πάνου Κατσιμπέρη. Το Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τις ταινίες «Λo» του Θανάση Βασιλείου, «Επιστροφή στην πατρίδα» της Χρύσας Τζελέπη και του Άκη Κερσανίδη, «Τα τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «Εδώ μιλάνε για λατρεία» του Βύρωνα Κριτζά, «ΕΜΕΙΣ: Μια ταινία για τον Bloody Hawk» των Στέλιου Κοτιώνη και Ορέστη Πλακιά και το μικρού μήκους «Who was here?» («Ποιος ήταν εδώ;») της Εύης Στάμου.

Η Κλέλια Ρένεση και ο Βασίλης Μπισμπίκης στο σύγχρονο αστικό δράμα «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη.

Σκηνή από την ταινία «Απαρατάτεμε-Driving me crazy» της Μένης Τσιλιανίδου.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει και πρόγραμμα Short Films, στο οποίο θα προβληθούν συνολικά δώδεκα ταινίες μικρού μήκους που καλύπτουν πολλές θεματικές και διαφορετικές κινηματογραφικές τάσεις. Βραβευμένες, με συμμετοχές σε μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου, αλλά και με νέες σκηνοθετικές φωνές, η κατηγορία ταινιών μικρού μήκους του φέτος αντανακλά όλες τις τάσεις της πρόσφατης ελληνικής παραγωγής. Αναλυτικά θα προβληθούν τα εξής φιλμ: «Απαρατάτεμε-Driving me crazy» της Μένης Τσιλιανίδου, «Fuit» του Αλέξανδρου Χαντζή, «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα, «Hopepunk» της Βασιλικής Λαζαρίδου, «Magdalena Hausen: Frozen Time» του Γιάννη Καρπούζη, «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη, «Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία, «No Future Kids» της Ελένης Πουλοπούλου, «Non-essential Movement» της Νικολέτας Λεούση, «Pirateland» του Σταύρου Πετρόπουλου, «Σπίτι» της Σοφίας Σφυρή και «Η μέρα που γίναμε ήρωες» της Σελήνης Παπαγεωργίου.

Στο πλαίσιο των Special Screenings θα προβληθεί η τελευταία ταινία του Φίλιππου Τσίτου «Receptions» («Δεξιώσεις»), ενώ εκτός διαγωνιστικού ντοκιμαντέρ θα προβληθούν οι «Μαστόρισσες» της Γαβριέλλας Γερολέμου, ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που φωτίζει τις ζωές τριών γυναικών οι οποίες μοιράζονται ένα ξυλουργείο στην Αθήνα, αποδομώντας τα στερεότυπα των φύλων και αμφισβητώντας την κρατούσα άποψη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στους χώρους εργασίας.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει ένα spotlight για την Αγγελική Παπούλια. Με μια μοναδική πορεία στο σινεμά και συμμετοχές σε μεγάλες ταινίες που ταξίδεψαν στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου η σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός είναι σήμερα μία από τις πιο καταξιωμένες διεθνείς φυσιογνωμίες του ελληνικού σινεμά. Οι ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο του τιμητικού αυτού spotlight είναι ο «Κυνόδοντας» (4Κ remastered), η «Πράσινη θάλασσα» της Αγγελικής Αντωνίου και η «Arcadia» του Γιώργου Ζώη. Η ίδια η Αγγελική Παπούλια θα είναι παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ για Q&A μετά την προβολή των ταινιών.

Η Αγγελική Παπούλια σε σκηνή του «Κυνόδοντα».

Στον «Αστακό» του Γιώργου Λάνθιμου με τον Τζον Σι Ράιλι.

Σκηνή από την ταινία «Elena's Shift» («H απόφαση της Έλενας») του Στέφανου Τσιβόπουλου.

Σκηνή από τη «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις, το φεστιβάλ θεσπίζει μια νέα εικαστική πρωτοβουλία με τον τίτλο «Τhe εmerging greek artist in Berlin», παρουσιάζοντας έργα νέων Ελλήνων και Ελληνίδων καλλιτεχνών/καλλιτέχνιδων που ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει την έκθεση «Unholy Paths: Memories of labor and migration» («Ανόσιες Διαδρομές: Μνήμες εργασίας και μετανάστευσης») του Βέλγου καλλιτέχνη Saki Koulos, εγγονού Ελλήνων και Ιταλών εργατών που μετανάστευσαν προς τον Βορρά για να εργαστούν σε εργοστάσια και ορυχεία. Ο Koulos αντλεί έμπνευση από προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες που παραμένουν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Μέσα από έργα μεικτών μέσων, η έκθεση αποτίνει φόρο τιμής στις μεταναστευτικές και εργατικές κοινότητες των οποίων η εργασία διαμόρφωσε τα βιομηχανικά τοπία και τις εθνικές οικονομίες, ενώ παράλληλα θέτει ερωτήματα γύρω από το ποιοι και τι διατηρούνται στη συλλογική πολιτισμική μνήμη.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαρτίου στο Illuseum Berlin, Karl-Liebknecht-Strasse 9, και η επιμέλεια είναι της Άντζελας Κόντη.