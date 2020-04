Η Σιλβέιρα Τζέικομπς δεν μάσησε τα λόγια της. Όταν τα περιστατικά του κορωνοϊού άρχισαν να αυξάνονται στον Άγιο Μαρτίνο, το νησί της βορειοανατολικής Καραϊβικής, η 51χρονη πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες.



«Απλά σταματήστε να μετακινήστε» είπε η Τζέικομπς μέσω βίντεο απευθυνόμενη στους πολίτες. «Αν δεν έχετε στο σπίτι το είδος ψωμιού που σας αρέσει, φάτε κράκερ. Εάν δεν έχετε ψωμί, φάτε δημητριακά, φάτε βρώμη, σαρδέλες».

Caribbean leadership is very "straight to the point"