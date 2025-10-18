ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Από την Κοπεγχάγη στην Αθήνα: Μια έκθεση-συνεργασία μεταξύ της Hay και του Myran

Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες συλλογές επίπλων και φωτιστικών της εταιρείας, καθώς και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο HAY Space με μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.

LifO Newsroom
Αυτόν τον Οκτώβριο, το Myran φέρνει στην Αθήνα την παγκοσμίως αναγνωρισμένη δανέζικη εταιρεία design HAY με μια αποκλειστική παρουσίαση στο Apenanti Showroom.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες συλλογές επίπλων και φωτιστικών της εταιρείας, καθώς και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο HAY Space με μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, φέρνοντας για κάποιο διάστημα την εμπειρία του “Hay Shopping Experince” της Κοπεγχάγης, στην καρδιά της Αθήνας.

«Το Myran συνεργάζεται με την HAY εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη έκθεση μέχρι σήμερα στην Ελλάδα», δηλώνει ο Martin Olofsson του Myran. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή start-up εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες design παγκοσμίως, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε το σύμπαν της HAY στην Αθήνα».

Σχετικά με την HAY

Η ΗΑΥ ιδρύθηκε το 2002. Είναι μία από τις εταιρείες που καθόρισαν το κίνημα του New Nordic και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στον παγκόσμιο χώρο του design. Γνωστή για την καινοτομία και την προσιτότητά της, η HAY εξακολουθεί να διοικείται από τους ιδρυτές της, Rolf και Mette Hay, ακόμη και μετά την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών από την αμερικανική εταιρεία MillerKnoll το 2019.

Η προσέγγιση της εταιρείας ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τη βιομηχανική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ότι τα σχέδια είναι καινοτόμα αλλά και υλοποιήσιμα.

Η HAY συνεργάζεται τόσο με την δική της ομάδα σχεδιαστών όσο και με κορυφαίους διεθνείς σχεδιαστές. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν καταξιωμένα ονόματα του χώρου όπως οι Ronan & Er- wan Bouroullec, ο Naoto Fukasawa, καθώς και ανερχόμενα ταλέντα όπως οι Scholten & Baijings, που απέκτησαν παγκόσμια αναγνώριση εν μέρει χάρη στη δουλειά τους με την HAY. Η προσέγγιση της εταιρείας ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τη βιομηχανική παραγωγή, εξασφαλίζοντας ότι τα σχέδια είναι καινοτόμα αλλά και υλοποιήσιμα.

Παράλληλα με τις νέες συλλογές, η HAY επανεκδίδει εμβληματικά σχέδια του 20ού αιώνα, συστήνοντάς τα σε νέες γενιές. Ξεχωρίζουν η σειρά J-Series με δανέζικα μοντέρνα κλασικά σχέδια από τα μέσα του αιώνα, η καρέκλα REY του Ελβετού σχεδιαστή Bruno Rey, η συλλογή Crate του Ger- rit Rietveld, και η καρέκλα X-Line του Niels Jørgen Haugesen.

Amanta του Mario Bellini - Ένα εμβληματικό σχέδιο των '60s, ανανεωμένο

Η σημαντικότερη κυκλοφορία της HAY για φέτος είναι η επανέκδοση του καναπέ Amanta, που σχεδιάστηκε το 1966 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα και κορυφαίο σχεδιαστή Mario Bellini. Ο καναπές Amanta ανέτρεψε τα δεδομένα της σύγχρονης εσωτερικής διακόσμησης, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία, την άνεση και τη γλυπτική φόρμα.

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η HAY επανασυστήνει τον καναπέ Amanta με ανανεωμένα υλικά, διατηρώντας το αρχικό όραμα του Bellini — μια απόδειξη της διαχρονικότητας του έργου του.

Φέρνοντας την Τέχνη στην καθημερινή ζωή – La Pittura της Emma Kohlmann

Η τέχνη παραμένει βασική πηγή έμπνευσης για τη HAY. Φέτος, η εταιρεία συνεργάζεται με την καλλιτέχνιδα Emma Kohlmann στη συλλογή La Pittura — μια σειρά από ζωγραφισμένα στο χέρι κεραμικά οικιακά σκεύη που επανασυστήνουν τις ιστορικές κεραμικές παραδόσεις στο σύγχρονο κοινό.

Η La Pittura έκανε πρεμιέρα στο HAY House στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο του 3 Days of Design, και θα είναι διαθέσιμη μέσω μιας αποκλειστικής επιλογής συνεργατών λιανικής. Το Myran είναι περήφανο που συγκαταλέγεται ανάμεσα τους. H συλλογή θα είναι διαθέσιμη στο φυσικό κατάστημα του Myran και on- line από τις 25 Οκτωβρίου.

Σχετικά με το Myran

Από την ίδρυσή του το 2004, το Myran έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα της ελληνικής σκηνής de- sign, με εξειδίκευση στο design από τις σκανδιναβικές χώρες. Το 2021, το Myran εγκαινίασε το Apen- anti, ένα showroom-διαμέρισμα στον πρώτο όροφο κτιρίου της δεκαετίας του ’30, απέναντι από το κεντρικό του κατάστημα στην οδό Φωκυλίδου. Σχεδιασμένο σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο OOAK Architects, το Apenanti λειτουργεί ταυτόχρονα ως γραφείο και χώρος έμπνευσης, φιλοξενώντας εκδηλώσεις design και καλλιτεχνικές εκθέσεις.

Εγκαίνια: Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 7 μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: 25 Οκτωβρίου 2025 - 28 Φεβρουαρίου 2026 Myran Apenanti, Φωκυλίδου 2, Κολωνάκι

