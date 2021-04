ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ο δημοσιογράφος Murat Çapan που διωκόταν από το καθεστώς Ερντογάν προσπάθησε να διαφύγει από την Τουρκία περνώντας από τον Έβρο στην Ελλάδα. Μόλις έφτασε όμως, συνελήφθη και, σύμφωνα με τις καταγγελίες των δικών του ανθρώπων, Έλληνες αστυνομικοί με κουκούλες, αφού του έδεσαν τα χέρια, τον έβαλαν σε μια φουσκωτή βάρκα και τον επέστρεψαν μέσω του ποταμού Έβρου πίσω στην Τουρκία, όπου τον περίμεναν οι διώκτες του για να τον συλλάβουν.

Από τότε παραμένει έγκλειστος στις φυλακές της Τουρκίας και παρά τις επώνυμες καταγγελίες, οι ελληνικές αρχές δεν παραδέχθηκαν ποτέ ότι διέπραξαν το ανοσιούργημα αυτό.

Ο Murat Çapan είναι ένας από τους πολλούς δημοσιογράφους που είναι φυλακισμένοι παράνομα στην Τουρκία – τη μεγαλύτερη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο. Όλες οι ιστορίες των φυλακισμένων από το καθεστώς Ερντογάν δημοσιογράφων είναι συγκλονιστικές και κάποτε η Ευρώπη πιθανόν να ντρέπεται για τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου.

Η ιστορία του Murat Çapan, όμως, έχει μια παραπάνω σημασία για εμάς, καθώς ήταν οι ελληνικές αρχές που τον παρέδωσαν στους διώκτες του, όταν εκείνος τον Μάιο του 2017 έφτασε ως ικέτης στην Ελλάδα για να ζητήσει άσυλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία προσφεύγουν διαχρονικά Τούρκοι αντικαθεστωτικοί, καθώς είναι η πρώτη γειτονική χώρα προς τη Δύση, στην οποία αναζητούν την ελευθερία.

Τέσσερα χρόνια μετά την αποτροπιαστική πράξη της παράδοσής του, αναζητήσαμε να μάθουμε τα νέα του με την ελπίδα να έχει αποφυλακιστεί. Δυστυχώς όμως, πληροφορηθήκαμε ότι ο Murat Çapan παραμένει φυλακισμένος και σε επικίνδυνες, λόγω και της πανδημίας, συνθήκες. Τέσσερα χρόνια στα «μπουντρούμια» του Ερντογάν επειδή επέμενε να ασκεί ανεξάρτητη δημοσιογραφία και επειδή όταν αναζήτησε την ελευθερία του στην Ελλάδα, ρίσκαρε πολύ περισσότερο από όσο φανταζόταν.

Ένας από τους φίλους του, με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από καιρό, μας έστειλε μια φωτογραφία του, την πιο πρόσφατη που είχε, από επισκεπτήριο της οικογένειας του στις φυλακές όπου κρατείται.

«Ο Murat παραμένει στη φυλακή» μας είπε ο φίλος και συνάδελφος του, Cevheri Güven, που είχε δραπετεύσει λίγους μήνες νωρίτερα και από τότε ζει στην Ελλάδα. Ο Güven τα είχε καταφέρει και αυτό είχε κάνει τον Çapan να ελπίζει ότι θα τα κατάφερνε κι εκείνος. Αλλά δεν ήταν το ίδιο τυχερός.

«Μετά το push back του Murat από τις ελληνικές αρχές τον Μάιο του 2017, συνελήφθη από την τουρκική αστυνομία στις όχθες του ποταμού Meriç (Έβρου), όπου τον προώθησαν με μια βάρκα» μας λέει ο Güven, αναφέροντας πως Έλληνες αστυνομικοί, όπως υποστηρίζει, τον έστειλαν ξανά στην τουρκική πλευρά του Έβρου, όπου τον περίμεναν Τούρκοι αστυνομικοί για να τον συλλάβουν. «Από τότε βρίσκεται στις τουρκικές φυλακές. Στην αρχή φυλακίστηκε για δύο χρόνια στις φυλακές της Edirne (σ.σ. Αδριανούπολη), κοντά στα ελληνικά σύνορα. Αργότερα τον πήγαν στις φυλακές της Bandirma».

Ποιο ήταν το αδίκημα του Murat Çapan; Ένα αντιπολεμικό, επικριτικό για τον Ερντογάν, εξώφυλλο στο τουρκικό προοδευτικό περιοδικό Nokta, που τον έδειχνε να βγάζει μία selfie μπροστά από φέρετρο που μετέφερε Τούρκο στρατιώτη.

Αυτό το εξώφυλλο και κάποια ρεπορτάζ για τη διαφθορά τού κόστισαν μία καταδίκη και μια ποινή φυλάκισης 22 ετών (που στη συνέχεια έγιναν 25). Τότε ήταν που ο Murat αποφάσισε να δραπετεύσει από την Τουρκία και να έρθει στην Ελλάδα, που την έβλεπε σαν τη γη της ελευθερίας.

Η ελληνική κυβέρνηση, όμως, που φοβόταν τις εντάσεις με την Τουρκία, είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση με τους δεκάδες αντικαθεστωτικούς Τούρκους που έρχονταν εδώ για να ζητήσουν άσυλο, ενώ ο Ερντογάν την πίεζε για να τους παραδώσει. Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν πει δημόσια πολλές φορές ότι είχαν διατυπώσει παρόμοια αιτήματα προς την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να διαψευστούν. Φυσικά καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όχι φανερά. Αφενός, γιατί θα ήταν παράνομο και θα προκαλούσε αντιδράσεις, αφετέρου, τα κριτήρια καθορίζονται από το ευρωπαϊκό/ελληνικό δίκαιο.

Από όσους προσφεύγουν καθημερινά στην Ελλάδα για να ζητήσουν άσυλο, οι Τούρκοι αντικαθεστωτικοί είναι αυτοί που και βάσει του νόμου το δικαιούνται περισσότερο από όλους, καθώς η ζωή τους βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο, σε περίπτωση που επαναπροωθηθούν στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι η πρώτη γειτονική χώρα στην οποία θα μπορούσαν να καταφύγουν με ασφάλεια.

Όλοι γνωρίζουν ότι αν παραδοθούν στην Τουρκία, κινδυνεύουν να καταδικαστούν χωρίς δίκη, να φυλακιστούν και να υποστούν βασανιστήρια ή να έχουν μια εξευτελιστική μεταχείριση. Δεν είναι λίγοι επίσης αυτοί που έχουν πεθάνει στις φυλακές της Τουρκίας για διάφορους λόγους.

Ας δούμε όμως από την αρχή την ιστορία αυτού του άγους για τη χώρα μας και ας θυμηθούμε τους πρωταγωνιστές και τα γεγονότα, που ελάχιστα έως καθόλου προβλήθηκαν στα ελληνικά ΜΜΕ, καθώς τα περισσότερα είτε το υποβάθμισαν, είτε το αποσιώπησαν.

Το περιοδικό Nokta είχε δημοσιεύσει αρκετά ερευνητικά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τη διαφθορά. Οι δημοσιογράφοι του ενοχλούσαν συχνά το καθεστώς Ερντογάν και βρίσκονταν στο στόχαστρό του, ενώ αρκετές φορές φύλλα του είχαν αποσυρθεί.

Μετά το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν η στοχοποίησή τους έγινε εντονότερη και το Nokta έκλεισε. Ο Cevheri Güven και ο Murat Çapan κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ερήμην. Τότε ήταν που ο Güven αποφάσισε να το σκάσει στην Ελλάδα και ο Çapan θα ακολουθούσε αργότερα. Ο πρώτος τα κατάφερε διασχίζοντας τον Έβρο με την οικογένεια του και πληρώνοντας αρκετές χιλιάδες δολάρια, αφού η τιμή για το πέρασμα είναι διπλάσια αν είσαι Τούρκος που διώκεται, καθώς αυτοί που κάνουν τη δουλειά γνωρίζουν ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και το εκμεταλλεύονται για περισσότερα κέρδη.

Μετά τον φίλο του, ετοιμαζόταν και ο Murat Çapan. H βάρκα με την οποία επιχείρησε να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου τον έφερε ασφαλή στη χώρα μας, αλλά λίγο μετά, όπως αφηγήθηκε στους δικούς του ανθρώπους, συνελήφθη από Έλληνες αστυνομικούς που τον μετέφεραν σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Εκεί ο Murat ζήτησε να καταθέσει αίτημα ασύλου. Αντί για αυτό όμως, τον έβαλαν σε ένα βαν μαζί με άλλους, του έδεσαν τα χέρια και τον έβαλαν σε μια βάρκα στον ποταμό Έβρο για να τον μεταφέρει απέναντι, όπου τον περίμεναν Τούρκοι για να τον συλλάβουν.

Υπάρχει λεπτομερής καταγγελία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από εκείνη την περίοδο, στην οποία αναφέρεται ότι λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στη χώρα μας, «Έλληνες αστυνομικοί παρέδωσαν τον Τούρκο δημοσιογράφο και ακόμη επτά άτομα σε άγνωστους που φορούσαν κουκούλες και εκείνοι τους οδήγησαν πίσω στο ποτάμι και την τουρκική συνοριοφυλακή».

Η καταγγελία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν διαψεύστηκε, όταν όμως ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, εκείνος επέλεξε προσεκτικά τις λίγες λέξεις που χρησιμοποίησε, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν προχωρά σε επαναπροωθήσεις» είπε κοφτά, καθιστώντας σαφές ότι δεν ήθελε να δοθεί καμία συνέχεια.

Η καταγγελία στην ΕΕΔΑ αναφερόταν σε επαναπροωθήσεις Τούρκων αιτούντων άσυλο στον Έβρο και ανέφερε τα εξής:

«Οι άτυπες επαναπροωθήσεις από την Ελλάδα στην Τουρκία ατόμων που ενδεχομένως δικαιούνται διεθνούς προστασίας, όχι μόνο δεν έχουν τερματιστεί, αλλά φαίνεται ότι διενεργούνται συντεταγμένα παραβιάζοντας κάθε έννοια κράτους δικαίου. Ένα πρόσφατο συμβάν με ονοματεπώνυμο αναδεικνύει τις πραγματικές διαστάσεις της πρακτικής αυτής. Σύμφωνα με καταγγελία που μας έχει περιέλθει: Ο Murat Çapan ήταν δημοσιογράφος στο περιοδικό Nokta. Υπέστη διώξεις και εν τέλει καταδικάστηκε ερήμην σε 22,5 χρόνια φυλακή για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος. Πέρασε κρυφά με βάρκα από τον Έβρο στις 6 το πρωί της 24ης Μαΐου 2017, μαζί με δύο ακόμα φίλους του στην ελληνική πλευρά.

Περπατώντας έφτασαν στο Διδυμότειχο όπου εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Τμήμα. Εκεί ζήτησαν να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Στο Α.Τ. ήταν επίσης μια οικογένεια Τούρκων με τρία παιδιά που είχαν περάσει τον Έβρο. Μετά από λίγο τους ανακοινώθηκε ότι θα τους μεταφέρουν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τους επιβίβασαν σε άσπρο βαν.

Σε λίγο το βαν συναντήθηκε με άλλο αυτοκίνητο και τους οδήγησαν σε χωράφι. Ομάδα πέντε ένοπλων μασκοφόρων, με φόρμα παραλλαγής, χωρίς να μιλάνε καθόλου τους οδήγησε στο ποτάμι. Καθώς είδαν ότι υπήρχε εκεί φουσκωτή βάρκα, οι Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και επανέλαβαν έντονα ότι επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Τους έδεσαν τα χέρια και τους επιβίβασαν όλους μαζί στη βάρκα, την οποία οδήγησαν δύο μασκοφόροι στην απέναντι όχθη, κοντά σε τουρκικό φυλάκιο, όπου και τους εγκατέλειψαν. Εκεί, ύστερα από λίγο τους βρήκαν Τούρκοι αστυνομικοί. Ο Murat Çapan βρίσκεται ήδη στη φυλακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η οικογένεια επίσης βρίσκεται υπό κράτηση.

Η επαναπροώθηση προς τις τουρκικές αρχές ανθρώπων που κινδυνεύουν με βαρύτατες παραβιάσεις των πλέον θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι συνέβη, παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν έγινε με πρωτοβουλία των αστυνομικών της περιοχής. Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και απαντήσεις για την τακτική που ακολουθείται στα σύνορα από τους αρμόδιους υπουργούς. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει ήδη απευθύνει αίτημα για τη διερεύνηση του περιστατικού και προς την Ύπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες».

Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν φίλοι του Murat Çapan που έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του, καθώς και Τούρκοι δημοσιογράφοι. Ο αντικαθεστωτικός Τούρκος δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt ήταν από τους λίγους που αρθρογραφούσε και διαμαρτυρόταν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4) Murat Çapan, a high-profile journalist, has been locked up in Turkish prison now because he was forced to return to Turkey by #Greece . pic.twitter.com/B8vu6dcd5j

2) There have been at least 5 recorded cases of illegal push-backs to Turkey side of the border by elements of #Greece security since May.