Ζόχραν Μαμντάνι: Το πρώτο του μήνυμα για τη νίκη στη Νέα Υόρκη που δείχνει τον δρόμο «για να ηττηθεί» ο Τραμπ

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης τόνισε ότι «η πόλη αυτή θα παραμείνει πόλη μεταναστών»

LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζόχραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης χθες Τρίτη, εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του Αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως», χαρακτηρίζοντας «δεσπότη» τον Τραμπ.

Προσάπτοντας προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, ο ρεπουμπλικάνος κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλό του, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο- τον οποίο είχε κερδίσει ήδη ο κ. Μαμντάνι στην εσωκομματική διαδικασία των δημοκρατικών -, καθώς έκρινε πως ήταν «ικανός» να διαχειριστεί την πόλη τουλάχιστον 8,5 εκατ. κατοίκων.

Ζόχραν Μαμντάνι: Οι δεσμεύσεις του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης

«Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζόχραν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές και γίνει δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι πολύ απίθανο να συνεχίσω να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια» στην πόλη, «πέρα από τα ελάχιστα απαιτούμενα», προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Την ίδια την ημέρα της ψηφοφορίας, ο μεγιστάνας απευθύνθηκε στοχευμένα στους εβραίους ψηφοφόρους, προτρέποντάς τους να μην ψηφίσουν τον δημοκρατικό πολιτικό, γνωστό διότι τάσσεται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Απαντώντας ο Μαμντάνι, δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού». Ανέφερε επίσης, ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας».

Για άλλο ζήτημα που είχε ανησυχήσει μερίδα των ψηφοφόρων, μετά την έκκληση που είχε κάνει στο παρελθόν να «κοπεί η χρηματοδότηση» της αστυνομίας που είναι «ρατσιστική και κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων», ο μελλοντικός δήμαρχος υποσχέθηκε να «εργαστεί χέρι με χέρι με τους αστυνομικούς που μειώνουν την εγκληματικότητα» και να «αγωνιστεί μετωπικά εναντίον των κρίσεων ψυχικής υγείας» και της αστεγίας.

Επιμένοντας στις κυριότερες υποσχέσεις της εκστρατείας του (έλεγχος των τιμών των ενοικίων, δωρεάν μετακινήσεις με τα λεωφορεία, δωρεάν παιδικοί σταθμοί), ο κ. Μαμντάνι έκρινε ότι έλαβε «εντολή για νέα μορφή πολιτικής, εντολή να κάνει προσιτή την πόλη» για τους κατοίκους της.

