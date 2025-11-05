ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τι σημαίνει για τις ΗΠΑ η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Η αποχώρηση του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς από την κούρσα επανεκλογής του άνοιξε τον δρόμο για την ανοδική δυναμική της εκστρατείας του Μαμντάνι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Facebook
0

Ο Ζόχραν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας μια ιστορική καμπή για την πολιτική σκηνή της πόλης.

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής γίνεται ο νεότερος δήμαρχος της τελευταίας εκατονταετίας, καθώς και ο πρώτος μουσουλμάνος και πρώτος Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση.

Η επικράτησή του έναντι του 67χρονου πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος, και του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα, αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια δημόσια διάθεση που δίνει προτεραιότητα στο κόστος ζωής, στην έλλειψη στέγης και στην ανάγκη ηλικιακής ανανέωσης στην πολιτική σκηνή της πόλης.

Η αποχώρηση του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς από την κούρσα επανεκλογής του άνοιξε τον δρόμο για την ανοδική δυναμική της εκστρατείας του Μαμντάνι.

Τι σημαίνει η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Ο Μαμντάνι βασίστηκε σε μια ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης, δεσμευόμενος για πάγωμα ενοικίων σε κατοικίες με καθεστώς ελέγχου, διεύρυνση προγραμμάτων προσιτής κατοικίας, δωρεάν μετακίνηση με δημοτικά λεωφορεία και αύξηση της φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων.

Το αποτέλεσμα υπογραμμίζει επίσης, μια αναδιάταξη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος στην πόλη. Η ισχυρή επίδοση του Κουόμο ως ανεξάρτητου ανέδειξε βαθύτερες εσωκομματικές εντάσεις, ενώ το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών παρέμεινε περιθωριακό.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η άνοδος του Μαμντάνι ενδέχεται να ενισχύσει αντίστοιχα κινήματα σε άλλες μεγάλες μητροπόλεις των ΗΠΑ και να εμπνεύσει αντίστοιχες καμπάνιες.

Η ταυτότητα του Μαμντάνι, ως πρώτου μουσουλμάνου και Νοτιοασιάτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, έχει ιδιαίτερο συμβολικό και πολιτικό βάρος σε μια μητρόπολη που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητά της.

Η νίκη του ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για κοινότητες της διασποράς και για όσους προωθούν την ενισχυμένη εκπροσώπηση μειονοτήτων στην πολιτική ζωή.

Καθώς εξελίσσεται η περίοδος μετάβασης, η σύνθεση της νέας διοίκησης, οι πρώτες εκτελεστικές πράξεις και οι επιλογές στον προϋπολογισμό θα προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για το εύρος και τον ρυθμό υλοποίησης της πολιτικής του ατζέντας.

Η ιστορική νίκη του Μαμντάνι ανακοινώθηκε εν μέσω μιας σειράς νικών των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, με την βουλευτή Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ να γίνεται η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια, τη Μίκι Σέριλ να υπερισχύει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ αντιπάλου της για την θέση του κυβερνήτη στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά και την Καλιφόρνια να ετοιμάζεται να ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Γνώρισε μέσω dating app τον Μαμντάνι και παντρεύτηκαν το 2024 - Σε αναρτήσεις της έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και έχει επικρίνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Διεθνή / «Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

O 48χρονος Σαμίρ Ζιτούνι τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου
LIFO NEWSROOM
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Διεθνή / Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Διεθνή / Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Η αστυνομία είχε ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο
LIFO NEWSROOM
Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Διεθνή / Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατατάσσοντάς τον στραγγαλισμό στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.
LIFO NEWSROOM
 
 