ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εκλογές στις ΗΠΑ: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τη νίκη Μαμντάνι και τις ήττες των Ρεπουμπλικανών

Οι δύο λόγοι στους οποίους απέδωσε τις εκλογικές ήττες της παράταξής του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΡΑΜΠ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΜΝΤΑΝΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Facebook
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες, οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«''Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε'', σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ζόχραν Μαμντάνι: Αποφασισμένος αντίπαλος του Τραμπ ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Υπενθυμίζεται πως δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξελέγη ο Ζόχραν Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος και αποφασισμένος αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αναμφίβολα, συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη προσοχή στις τοπικές εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η νίκη Μαμντάνι χαρακτηρίστηκε η πρώτη δοκιμασία του στις κάλπες αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του ρεπουμπλικάνου.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, και τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σίλβα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία βασίστηκαν στα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή· θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Η υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον βασικό αντίπαλό του και πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας δεν αποδείχτηκε αρκετή. Ούτε η προσταγή του στους ψηφοφόρους να υψώσουν φράγμα στον μουσουλμάνο υποψήφιο.

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίσει τον Ζόχραν Μαμντάνι (...) είναι ηλίθιος», ανέφερε, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον ενδιαφερόμενο πως «μισεί τους Εβραίους».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο αιρετός που εκπροσωπούσε τη συνοικία Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης δεχόταν επιθέσεις για την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της μεγαλούπολης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Γνώρισε μέσω dating app τον Μαμντάνι και παντρεύτηκαν το 2024 - Σε αναρτήσεις της έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και έχει επικρίνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Διεθνή / «Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

O 48χρονος Σαμίρ Ζιτούνι τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου
LIFO NEWSROOM
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Διεθνή / Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Διεθνή / Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Η αστυνομία είχε ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο
LIFO NEWSROOM
Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Διεθνή / Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατατάσσοντάς τον στραγγαλισμό στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.
LIFO NEWSROOM
 
 