Εκλογές στις ΗΠΑ: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για τη νίκη Μαμντάνι και τις ήττες των Ρεπουμπλικανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες, οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«''Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε'', σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ζόχραν Μαμντάνι: Αποφασισμένος αντίπαλος του Τραμπ ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Υπενθυμίζεται πως δήμαρχος της Νέας Υόρκης εξελέγη ο Ζόχραν Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος και αποφασισμένος αντίπαλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναμέτρηση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, αναμφίβολα, συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη προσοχή στις τοπικές εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η νίκη Μαμντάνι χαρακτηρίστηκε η πρώτη δοκιμασία του στις κάλπες αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του ρεπουμπλικάνου.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, και τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σίλβα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία βασίστηκαν στα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή· θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Η υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στον βασικό αντίπαλό του και πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας δεν αποδείχτηκε αρκετή. Ούτε η προσταγή του στους ψηφοφόρους να υψώσουν φράγμα στον μουσουλμάνο υποψήφιο.

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίσει τον Ζόχραν Μαμντάνι (...) είναι ηλίθιος», ανέφερε, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον ενδιαφερόμενο πως «μισεί τους Εβραίους».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο αιρετός που εκπροσωπούσε τη συνοικία Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης δεχόταν επιθέσεις για την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της μεγαλούπολης.

