ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΑΜΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς επέκρινε τον Ζοχράν Μαμντάνι, που εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τον «υποστηρικτή της Χαμάς» και καλώντας παράλληλα τους Εβραίους της πόλης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι θα γίνει τον Ιανουάριο ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Η πόλη, που ήταν άλλοτε σύμβολο ελευθερίας στον κόσμο, μόλις εμπιστεύθηκε τα κλειδιά της σε έναν υποστηρικτή της Χαμάς», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός για τη Διασπορά και τον Αγώνα κατά του Αντισημιτισμού Αμιχάι Σίκλι.

Πρόσθεσε πως οι θέσεις του Μαμντάνι «δεν είναι πολύ μακριά από εκείνες των φανατικών ισλαμιστών που, πριν από 25 χρόνια, δολοφόνησαν τρεις χιλιάδες» ανθρώπους -- μια αναφορά στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που εξαπέλυσε η Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Ζοχράν Μαμντάνι: Έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα.

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει εδώ και καιρό την παλαιστινιακή υπόθεση.

Οι θέσεις του σχετικά με το Ισραήλ, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «καθεστώς απαρτχάιντ» και την επίθεση του οποίου κατά της Λωρίδας της Γάζας έχει καταγγείλει ως «γενοκτονία», έχουν προκαλέσει ζωηρές αντιδράσεις, κυρίως την οργή της εβραϊκής κοινότητας.

Η επίθεση αυτή ξεκίνησε σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

«Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ η ίδια, πρώτα απ' όλα για την εβραϊκή κοινότητα», πρόσθεσε ο Σίκλι στο X, απευθύνοντας πρόσκληση στους «εβραίους της Νέας Υόρκης να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνουν τη Γη του Ισραήλ τη νέα εστία τους».

Η καθαρή εκλογική νίκη του Μαμντάνι πραγματοποιήθηκε παρά τις επιθέσεις που είχαν στόχο τις πολιτικές και τις μουσουλμανικές ρίζες του και προέρχονταν κυρίως από επιχειρηματικούς κύκλους και συντηρητικά ΜΜΕ καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρανέβη την τελευταία στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία την Τρίτη, λέγοντας ότι ο Μαμντάνι είναι γεμάτος «μίσος» κατά των Εβραίων.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζόραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχός της, νικώντας τον πρώην κυβερνήτη της και φέρνοντας μια σαρωτική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των Δημοκρατικών
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚ ΛΑΜΑΡ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Η επικράτησή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ

Οπτική Γωνία / Τζέφρι Σακς στη LiFO: «Ο Μαμντάνι στέλνει μήνυμα ελπίδας έναντι του αυταρχισμού του Τραμπ»

Μια άμεση ανάλυση της νίκης του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης και ένα σχόλιο από τον διακεκριμένο καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ζόραν Μαμντάνι:

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Ο Ζοχράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος και ο νεότερος δήμαρχός της, νικώντας τον πρώην κυβερνήτη της και φέρνοντας μια σαρωτική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό των Δημοκρατικών
LIFO NEWSROOM
ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚ ΛΑΜΑΡ

Διεθνή / Ζοχράν Μαμντάνι: Η στιγμή που χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Λαμάρ λίγες ημέρες πριν εκλεγεί δήμαρχος Νέας Υόρκης

Η επικράτησή του αντανακλά τη δύναμη μιας νεανικής, προοδευτικής συμμαχίας και μια πολιτική βούληση που δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα, όπως το κόστος ζωής
LIFO NEWSROOM
Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζόχραν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Διεθνή / Ποια είναι η Ράμα Ντουουάτζι, η σύζυγος του Ζοχράν Μαμντάνι και πιθανή νέα Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης

Γνώρισε μέσω dating app τον Μαμντάνι και παντρεύτηκαν το 2024 - Σε αναρτήσεις της έχει εκφράσει αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους και έχει επικρίνει την αμερικανική εξωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Διεθνή / «Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

O 48χρονος Σαμίρ Ζιτούνι τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου
LIFO NEWSROOM
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Διεθνή / Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες
LIFO NEWSROOM
 
 