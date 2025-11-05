Ζοχράν Μαμντάνι: Ισραηλινός υπουργός καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ - «Είναι υποστηρικτής της Χαμάς»

Ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς επέκρινε τον Ζοχράν Μαμντάνι, που εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τον «υποστηρικτή της Χαμάς» και καλώντας παράλληλα τους Εβραίους της πόλης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι θα γίνει τον Ιανουάριο ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Η πόλη, που ήταν άλλοτε σύμβολο ελευθερίας στον κόσμο, μόλις εμπιστεύθηκε τα κλειδιά της σε έναν υποστηρικτή της Χαμάς», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός για τη Διασπορά και τον Αγώνα κατά του Αντισημιτισμού Αμιχάι Σίκλι.

Πρόσθεσε πως οι θέσεις του Μαμντάνι «δεν είναι πολύ μακριά από εκείνες των φανατικών ισλαμιστών που, πριν από 25 χρόνια, δολοφόνησαν τρεις χιλιάδες» ανθρώπους -- μια αναφορά στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 που εξαπέλυσε η Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον.

Ζοχράν Μαμντάνι: Έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού

Τους τελευταίους μήνες ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει μιλήσει πολλές φορές κατά του αντισημιτισμού, καταγγέλλοντας παράλληλα την ισλαμοφοβία της οποίας υπήρξε θύμα.

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει εδώ και καιρό την παλαιστινιακή υπόθεση.

Οι θέσεις του σχετικά με το Ισραήλ, το οποίο έχει χαρακτηρίσει «καθεστώς απαρτχάιντ» και την επίθεση του οποίου κατά της Λωρίδας της Γάζας έχει καταγγείλει ως «γενοκτονία», έχουν προκαλέσει ζωηρές αντιδράσεις, κυρίως την οργή της εβραϊκής κοινότητας.

Η επίθεση αυτή ξεκίνησε σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

«Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ η ίδια, πρώτα απ' όλα για την εβραϊκή κοινότητα», πρόσθεσε ο Σίκλι στο X, απευθύνοντας πρόσκληση στους «εβραίους της Νέας Υόρκης να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνουν τη Γη του Ισραήλ τη νέα εστία τους».

Η καθαρή εκλογική νίκη του Μαμντάνι πραγματοποιήθηκε παρά τις επιθέσεις που είχαν στόχο τις πολιτικές και τις μουσουλμανικές ρίζες του και προέρχονταν κυρίως από επιχειρηματικούς κύκλους και συντηρητικά ΜΜΕ καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρανέβη την τελευταία στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία την Τρίτη, λέγοντας ότι ο Μαμντάνι είναι γεμάτος «μίσος» κατά των Εβραίων.