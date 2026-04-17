Zohran Mamdani: Δημοσίευσε την κοινή φορολογική του δήλωση με τη σύζυγό του - Έβγαλε $1.600 ως ράπερ

O δήμαρχος της Νέας Υόρκης Zohran Mamdani δημοσίευσε, χθες Πέμπτη, την κοινή φορολογική δήλωση που υπέβαλε με τη σύζυγό του, Rama Duwaji.

«Όποιος αναζητά στοιχεία για μυστικό πλούτο θα απογοητευτεί» σχολιάζουν οι New York Times.

Το 2025, ο Mamdani και η σύζυγός του ανέφεραν συνολικό εισόδημα περίπου 145.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από τον μισθό του ως βουλευτής της πολιτείας, ύψους 131.296 δολαρίων.

Η σύζυγός του, η οποία δήλωσε γραφίστρια στις φορολογικές τους δηλώσεις, ανέφερε κέρδη 10.010 δολαρίων (αν και μετά από κρατήσεις για έξοδα όπως τα είδη τέχνης, κέρδισε 8.860 δολάρια).

Ανέφεραν επίσης, 1.643 δολάρια σε δικαιώματα από την προηγούμενη καριέρα του Mamdani ως μουσικού με το όνομα «Cardamom». Και περισσότερο από το ήμισυ αυτών προήλθε από το εξωτερικό.

Παράλληλα, έγινε η τυπική κράτηση των 31.500 δολαρίων και δεν υπήρξε καμία κράτηση για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σημειώνοντας ότι έλαβαν 1.951 δολάρια σε τόκους, μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη.

Zohran Mamdani: Αναμένει επιστροφή φόρου

Σημειώνεται επίσης, πως αναμένουν επιστροφή φόρου που υπερβαίνει τα 7.000 δολάρια.

«Ο Mamdani, 34 ετών, μεγάλωσε ως παιδί της ελίτ του Μανχάταν, η μητέρα του υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθεσίας κινηματογράφου και ο πατέρας του μόνιμος καθηγητής του Κολούμπια. Αλλά οι φορολογικές του δηλώσεις δεν δείχνουν ακόμη σημάδια από τις δραστηριότητες των γονιών του που να αποτυπώνονται στον τραπεζικό του λογαριασμό» επισημαίνουν οι New York Times.

Η φορολογική δήλωση του δημάρχου έδειξε ότι το εισόδημά του παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος, όταν υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση ως φυσικό πρόσωπο, δηλώνοντας εισόδημα 131.398 δολαρίων από την εργασία του ως πολιτειακός νομοθέτης. Εκείνο το έτος, κέρδισε άλλα 1.267 δολάρια σε δικαιώματα μουσικής.

Ο Mamdani και η Duwaji παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2025.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Julie Menin, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τις φορολογικές της δηλώσεις.

Η Menin, μια πλούσια κάτοικος του Upper East Sider, δήλωσε ότι ακολουθεί αυτό που έκαναν προηγούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των Adrienne Adams και Corey Johnson, οι οποίοι, όπως είπε, αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Οι φορολογικές δηλώσεις του Mamdani δεν περιείχαν καμία από τις πληροφορίες που υπήρχαν σε ορισμένες από τις δηλώσεις των προκατόχων του, ιδιαίτερα σε εκείνες που δημοσίευσε ο πρώην δήμαρχος Michael R. Bloomberg, ένας δισεκατομμυριούχος που κάθε χρόνο είχε τα μέσα ενημέρωσης στο γραφείο του λογιστή του, ανακοινώνοντας πόσα σπίτια κατείχε (κάποια στιγμή, αριθμούσαν 12).

Ο Mamdani, αντίθετα, ζούσε με τη σύζυγό του σε ένα διαμέρισμα με σταθερό ενοίκιο στην Αστόρια στο Κουίνς πριν μετακομίσει στο Gracie Mansion τον Ιανουάριο. Η οικονομική του δήλωση ανέφερε επίσης, ότι κατέχει ακίνητο στην Ουγκάντα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του ως δήμαρχος, ο προκάτοχος του Mamdani, Eric Adams, ανέβαλε τη δημοσίευση των φορολογικών του δηλώσεων για μήνες, μια κατάσταση που απέδωσε εν μέρει στην πρόσληψη ενός λογιστή, ο οποίος, όπως είπε, στη συνέχεια έμεινε άστεγος. Τελικά τις δημοσίευσε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Με πληροφορίες από New York Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μαμντάνι ξεκινά να υλοποιεί τα σχέδιά του για φορολόγηση των πλουσίων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η δημοφιλία του Zohran Mamdani παραμένει εντυπωσιακή, 100 μέρες μετά την εκλογή του

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο πατέρας του Ζοχράν Μαμντάνι ετοιμάζει βιβλίο για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους