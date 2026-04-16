Ο Μαμντάνι ξεκινά να υλοποιεί τα σχέδιά του για φορολόγηση των πλουσίων

Η επιβολή φόρων στους πλούσιους, ήταν βασική προεκλογική δέσμευση του Ζοχράν Μαμντάνι, στόχος του οποίου είναι να καταστεί η πόλη πιο προσιτή για τους λιγότερο εύπορους κατοίκους.

Τώρα, μαζί με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, προτείνουν από κοινού την επιβολή φόρου στις δεύτερες κατοικίες των υπερπλουσίων που κατέχουν πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είναι κάτοικοι της πόλης.

Ειδικότερα, ο Μαμντάνι, εξήρε την πρόταση της Χότσουλ, που υποβλήθηκε στις 15 Απριλίου, για τη φορολόγηση των πολυτελών δεύτερων κατοικιών ως ένδειξη ενός προοδευτικού ρεύματος υπέρ της φορολόγησης των πλουσίων, αλλά η πρόταση αυτή θα ισχύει μόνο για τους ιδιοκτήτες που δεν διαμένουν στις κατοικίες αυτές.

Ο φόρος «pied-à-terre» επιβάλλει ετήσια επιπλέον χρέωση σε κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν δεν υπάρχει κάτοικος που να ζει κυρίως στη Νέα Υόρκη. Ο φόρος -εάν ψηφιστεί- θα αποφέρει έσοδα περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με το γραφείο της Χότσουλ.

«Αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά μια δεύτερη κατοικία αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων που παραμένει κενή το μεγαλύτερο μέρος του έτους, μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να συνεισφέρετε όπως κάθε άλλος Νεοϋορκέζος», δήλωσε η Χότσουλ σε ανακοίνωσή της. Οι ιδιοκτήτες που δεν είναι κάτοικοι της πόλης, δεν πληρώνουν φόρους εισοδήματος στη Νέα Υόρκη. Για να αποφύγουν τη φορολογία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούσαν να κάνουν την κατοικία κύρια κατοικία τους ή να την ενοικιάσουν σε κάποιον άλλο.

Ζοχράν Μαμντάνι: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη μαζική έξοδο της εργατικής τάξης»

Ο Μαμντάνι διοργάνωσε μια δημόσια συζήτηση με αφορμή την «Ημέρα Φορολογίας», μαζί με τους οικονομολόγους Γκάμπριελ Ζούκμαν και Τζόζεφ Στίγκλιτς, για να συζητήσουν τα σχέδιά του για περαιτέρω φορολόγηση των πλουσίων, ξεκινώντας με την πρόταση για το «pied-à-terre».

«Όσον αφορά όλη τη συζήτηση για την φανταστική μαζική έξοδο που θα συνέβαινε αν φορολογούσαμε τους πλουσιότερους Νεοϋορκέζους με το κατάλληλο ποσό τη θεωρώ φανταστική, επειδή πριν γίνω δήμαρχος ήμουν μέλος της πολιτειακής νομοθετικής εξουσίας και συμμετείχα σε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι φόροι στους εκατομμυριούχους εκείνη την εποχή -μας έλεγαν το ίδιο πράγμα τότε- και αυτό που διαπιστώνουμε τώρα είναι ότι έχουμε περισσότερους εκατομμυριούχους σήμερα από ό,τι είχαμε τότε», είπε ο Μαμντάνι.

«Και έτσι, παρά όλη τη συζήτηση για αυτή την φανταστική μαζική έξοδο, πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολύ πραγματική μαζική έξοδο που παρατηρούμε στην πόλη, μια μαζική έξοδο ανθρώπων της εργατικής τάξης, μια μαζική έξοδο όσων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εδώ και πολλών που εργάζονται εδώ, αλλά τώρα έχουν βρει κατοικία στο Τζέρσεϊ Σίτι ή στο Κονέκτικατ ή στην Πενσυλβάνια, οπουδήποτε αλλού το εισόδημά τους φτάνει λίγο περισσότερο», είπε ο Μαμντάνι.

Με πληροφορίες από CBS News, Fox News

