ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ζιζέλ Πελικό: «Αυτό δεν είναι σκηνή σεξ. Είναι βιασμός»

Η Ζιζέλ Πελικό έδωσε το παρών στη δίκη στο Εφετείο ενός εκ των 51 ανδρών που καταδικάσθηκαν για τον βιασμό της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ζιζέλ Πελικό: «Αυτό δεν είναι σκηνή σεξ. Είναι βιασμός.» Facebook Twitter
Η Ζιζέλ Πελικό μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου/Φωτογραφία: EPA
0

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία επιβίωσε σχεδόν μια δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες, αφού την νάρκωνε ο πρώην σύζυγός της, δήλωσε σήμερα σε γαλλικό δικαστήριο ότι ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της σε κανέναν από τους θύτες και ότι κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή.

Μιλώντας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό ενός από τους καταδικασθέντες που αμφισβήτησε την καταδίκη του για τον βιασμό της, δήλωσε:

«Για μένα, η ζημιά έχει γίνει – θα χρειαστεί να αναγεννηθώ από αυτά τα ερείπια και πιστεύω πως είμαι στον σωστό δρόμο – αλλά αυτό που θέλω να πω σε άλλους είναι ότι ποτέ δεν μετάνιωσα για τις αποφάσεις μου, από τη στιγμή που υπέβαλα μήνυση μέχρι σήμερα. Θέλω να πω στα θύματα να μην ντρέπονται ποτέ για ό,τι τους φόρτωσαν, γιατί δεν είναι ποτέ υπεύθυνα».

Η 72χρονη Πελικό έγινε διεθνές φεμινιστικό σύμβολο όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια της περσινής δίκης για βιασμό και σεξουαλική επίθεση 51 ανδρών.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, ένας από τους πιο επικίνδυνους σεξουαλικούς παραβάτες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, κρίθηκε ένοχος ότι έλιωνε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά στο φαγητό της και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό τους, στο χωριό Mazan της Προβηγκίας, μεταξύ 2011 και 2020.

Οι άλλοι 50 άνδρες που δικάζονταν μαζί του κρίθηκαν επίσης ένοχοι.

Ένας από αυτούς, ο Χουσαμεντίν Ντογκάν, 44 ετών, παντρεμένος πατέρας που καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση, έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του για βιασμό.

Τώρα επαναδικάζεται στο Εφετείο της Νιμ, στη νότια Γαλλία.

Την Τετάρτη, στο δικαστήριο προβλήθηκε βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με την αστυνομία, δείχνει τον Ντογκάν να βιάζει επανειλημμένα την Πελικό ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι της.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι η Πελικό κινδύνευε να πνιγεί. Ο Ντογκάν εμφανίζεται στο βίντεο να χαμογελά.

Παρόλο που η Πελικό ροχάλιζε δυνατά και φαινόταν σε κωματώδη κατάσταση, ο Ντογκάν ισχυρίστηκε ότι τα βίντεο δείχνουν «σκηνές σεξ» και αρνήθηκε ότι επρόκειτο για βιασμό. Είπε ότι αυτό που έκανε ήταν «μια σεξουαλική πράξη», όχι βιασμός.

Δήλωσε στο δικαστήριο: «Δεν την βίασα ποτέ».

Η Πελικό απάντησε για το βίντεο: «Αυτό δεν είναι σκηνή σεξ, είναι βιασμός. Και χωρίς προφυλακτικό».

Είπε ότι το να αναγκαστεί να δει αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της έρευνας σήμαινε ότι «αυτές οι σκηνές έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη μου, και προσπαθώ να ξαναβρώ τον εαυτό μου».

Είπε πως ποτέ δεν είχε γνωρίσει τον Ντογκάν και ποτέ δεν του είχε δώσει συγκατάθεση.

Απευθύνοντας τον λόγο σε εκείνον, του είπε: «Δεν έχεις καταλάβει. Πότε θα αναγνωρίσεις ότι με βίασες; Είναι έγκλημα να βιάζεις μια αναίσθητη γυναίκα. Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ».

Το δικαστήριο είχε ακούσει ότι ο Ντογκάν είχε πει στην αστυνομία πως η Πελικό έμοιαζε «νεκρή» όταν μπήκε στο υπνοδωμάτιο.

Είχε πει επίσης στο δικαστήριο ότι θεωρεί και τον εαυτό του θύμα, επειδή ο Ντομινίκ Πελικό τον είχε «χειραγωγήσει».

Η Ζιζέλ Πελικό απάντησε: «Λες ότι είσαι θύμα. Το μόνο θύμα σ’ αυτό το δωμάτιο είμαι εγώ… Ντρέπομαι για σένα».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Η 72χρονη επέστρεψε σήμερα σε δικαστήριο της Γαλλίας - Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της αμφισβήτησε την ποινή του
LIFO NEWSROOM
«Είμαστε εμείς οι ίδιοι και η κοινωνία σε δίκη»: Η υπόθεση Πελικό γίνεται θεατρικό έργο

Διεθνή / «Είμαστε εμείς οι ίδιοι και η κοινωνία σε δίκη»: Η υπόθεση Πελικό έγινε θεατρικό έργο

Το έργο έχει την υποστήριξη των δικηγόρων της Πελικό και φεμινιστικών ομάδων - Δημοσιογράφοι και ερευνητές έδωσαν πρόθυμα χιλιάδες σελίδες από τα σημειωματάριά τους για τη δίκη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
 
 