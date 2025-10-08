Ζιζέλ Πελικό: «Αυτό δεν είναι σκηνή σεξ. Είναι βιασμός»

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία επιβίωσε σχεδόν μια δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες, αφού την νάρκωνε ο πρώην σύζυγός της, δήλωσε σήμερα σε γαλλικό δικαστήριο ότι ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της σε κανέναν από τους θύτες και ότι κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται ντροπή.

Μιλώντας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό ενός από τους καταδικασθέντες που αμφισβήτησε την καταδίκη του για τον βιασμό της, δήλωσε:

«Για μένα, η ζημιά έχει γίνει – θα χρειαστεί να αναγεννηθώ από αυτά τα ερείπια και πιστεύω πως είμαι στον σωστό δρόμο – αλλά αυτό που θέλω να πω σε άλλους είναι ότι ποτέ δεν μετάνιωσα για τις αποφάσεις μου, από τη στιγμή που υπέβαλα μήνυση μέχρι σήμερα. Θέλω να πω στα θύματα να μην ντρέπονται ποτέ για ό,τι τους φόρτωσαν, γιατί δεν είναι ποτέ υπεύθυνα».

Η 72χρονη Πελικό έγινε διεθνές φεμινιστικό σύμβολο όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια της περσινής δίκης για βιασμό και σεξουαλική επίθεση 51 ανδρών.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, ένας από τους πιο επικίνδυνους σεξουαλικούς παραβάτες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, κρίθηκε ένοχος ότι έλιωνε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά στο φαγητό της και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να τη βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό τους, στο χωριό Mazan της Προβηγκίας, μεταξύ 2011 και 2020.

Οι άλλοι 50 άνδρες που δικάζονταν μαζί του κρίθηκαν επίσης ένοχοι.

Ένας από αυτούς, ο Χουσαμεντίν Ντογκάν, 44 ετών, παντρεμένος πατέρας που καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση, έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του για βιασμό.

Τώρα επαναδικάζεται στο Εφετείο της Νιμ, στη νότια Γαλλία.

Την Τετάρτη, στο δικαστήριο προβλήθηκε βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με την αστυνομία, δείχνει τον Ντογκάν να βιάζει επανειλημμένα την Πελικό ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη στο κρεβάτι της.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι η Πελικό κινδύνευε να πνιγεί. Ο Ντογκάν εμφανίζεται στο βίντεο να χαμογελά.

Παρόλο που η Πελικό ροχάλιζε δυνατά και φαινόταν σε κωματώδη κατάσταση, ο Ντογκάν ισχυρίστηκε ότι τα βίντεο δείχνουν «σκηνές σεξ» και αρνήθηκε ότι επρόκειτο για βιασμό. Είπε ότι αυτό που έκανε ήταν «μια σεξουαλική πράξη», όχι βιασμός.

Δήλωσε στο δικαστήριο: «Δεν την βίασα ποτέ».

Η Πελικό απάντησε για το βίντεο: «Αυτό δεν είναι σκηνή σεξ, είναι βιασμός. Και χωρίς προφυλακτικό».

Είπε ότι το να αναγκαστεί να δει αυτό το υλικό κατά τη διάρκεια της έρευνας σήμαινε ότι «αυτές οι σκηνές έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη μου, και προσπαθώ να ξαναβρώ τον εαυτό μου».

Είπε πως ποτέ δεν είχε γνωρίσει τον Ντογκάν και ποτέ δεν του είχε δώσει συγκατάθεση.

Απευθύνοντας τον λόγο σε εκείνον, του είπε: «Δεν έχεις καταλάβει. Πότε θα αναγνωρίσεις ότι με βίασες; Είναι έγκλημα να βιάζεις μια αναίσθητη γυναίκα. Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ».

Το δικαστήριο είχε ακούσει ότι ο Ντογκάν είχε πει στην αστυνομία πως η Πελικό έμοιαζε «νεκρή» όταν μπήκε στο υπνοδωμάτιο.

Είχε πει επίσης στο δικαστήριο ότι θεωρεί και τον εαυτό του θύμα, επειδή ο Ντομινίκ Πελικό τον είχε «χειραγωγήσει».

Η Ζιζέλ Πελικό απάντησε: «Λες ότι είσαι θύμα. Το μόνο θύμα σ’ αυτό το δωμάτιο είμαι εγώ… Ντρέπομαι για σένα».

Με πληροφορίες από Guardian

