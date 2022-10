Ζευγάρι διάσημων βοτανολόγων ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου- Μετά τους ταΐσαν σε κροκόδειλους

Ένα ζευγάρι Βρετανών βοτανολόγων που αγνοούνταν στη Νότια Αφρική έγινε τροφή για κροκόδειλους μετά την απαγωγή, ληστεία και δολοφονία τους, δήλωσαν εισαγγελείς της πόλης Ντέρμπαν.

Η διάσημη βοτανολόγος Dr. Rachel Saunders, 63 ετών, και ο σύζυγός της, Rod Saunders, 74 ετών, εξαφανίστηκαν από το κάμπινγκ τους στο δασικό καταφύγιο Ngoye, 90 μίλια βόρεια του Ντέρμπαν, στις 10 Φεβρουαρίου 2018, ανέφερε η London Evening Standard.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Times, το ζευγάρι - που έκανε πεζοπορία στην περιοχή προς αναζήτηση σπάνιων σπόρων φυτών - φέρεται να ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου κάποια στιγμή μεταξύ 10 και 15 Φεβρουαρίου 2018.

Στη συνέχεια τους πέταξαν στον ποταμό Tugela, όπου τους κατασπάραξαν κροκόδειλοι, προστίθεται στα έγγραφα.

The amazing Rod and Rachel Saunders of Silver Hill Seeds. These guys know their South African native plants.....and vitally where to find them. They sell an incredible range of seeds online. #silverhillseeds #SouthAfrican #nativeplants #horticulture #planthunters pic.twitter.com/n1YymULY3b