Ζελένσκι: Τέλος οι διαπραγματεύσεις εάν η Ρωσία ανακοινώσει ένα «ψευδο-δημοψήφισμα»

Συνέντευξη Τύπου από υπόγειο σταθμό του μετρό παραχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τόνισε ότι δεν φοβάται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένκσι δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για το εάν φοβάται να δει τον Πούτιν μετά και τα ύποπτα συμπτώματα δηλητηρίασης που εμφάνισαν μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «απόπειρες δολοφονίας» και συμπλήρωσε πως τόσο η ομάδα ασφαλείας του όσο και η οικογένειά του ανησυχούν, αλλά ο ίδιος όχι.

«Δεν φοβάμαι να συναντηθώ με τον πρόεδρο (σ.σ. Πούτιν) ή τις απόπειρες δολοφονίας» είπε.

«Δεν έχω το δικαίωμα να φοβάμαι γιατί ο λαός μας έχει δείξει ότι δεν φοβάται τίποτα. Φοβούνται για τα παιδιά τους, είναι αλήθεια, αλλά ο κόσμος σταματάει τανκ με γυμνά χέρια».

Zelensky press conference takes place in the subway station. The reality becomes even more surreal, yet it also shows - everything is possible if you want. There is no any reason not to held a president press conference because of the war. pic.twitter.com/I2VW6XgE3k