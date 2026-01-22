Ζελένσκι: Αύριο η πρώτη τριμερής ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως αύριο, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τριμερής ανάμεσα στην Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

«Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό. Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν, σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ουκρανία εργάζεται με απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, και αυτό αποφέρει αποτελέσματα. Η Ρωσία πρέπει επίσης να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε επίσης ότι ο «διάλογος» του με τον Τραμπ «δεν ήταν απλός», αλλά χαρακτήρισε τη «θετική» συνάντηση που είχε λίγο πριν την ομιλία του με τον Τραμπ. Απαντώντας σε ερώτηση στο πλαίσιο της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως απ’ ό,τι γνωρίζει, η πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή (23/1) και μεθαύριο, Σάββατο (24/1).

Είπε ότι θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά υπονόησε ότι η ιδέα τους προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι τα Ηνωμένες Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Ναι. Μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά».

Ζελένσκι: Κριτική στην Ευρώπη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την αντίδραση της Ευρώπης στη διαμάχη με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι είναι «κατακερματισμένη» και φαίνεται «χαμένη» ενώ αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η ήπειρος πρέπει να δείξει περισσότερο θάρρος και περιγράφοντάς την ως ένα «κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο» μικρών και μεσαίων δυνάμεων.

«Όλοι έστρεψαν την προσοχή τους στη Γροιλανδία και είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ηγέτες απλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και φαίνεται ότι όλοι περιμένουν απλώς να ηρεμήσει η Αμερική σε αυτό το θέμα, ελπίζοντας ότι θα περάσει. Αλλά τι θα γίνει αν δεν περάσει;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

«Έχουμε πει πολλές φορές στους Ευρωπαίους εταίρους μας να δράσουν τώρα… αλλά η Ευρώπη παραμένει σε “κατάσταση Γροιλανδίας” — ίσως κάποια μέρα, κάποιος να κάνει κάτι», δήλωσε ακόμα.

«Είτε δηλώνετε ότι οι ευρωπαϊκές βάσεις θα προστατεύσουν την περιοχή από τη Ρωσία και την Κίνα και δημιουργείτε αυτές τις βάσεις, είτε κινδυνεύετε να μην σας πάρουν στα σοβαρά», είπε ο Ζελένσκι επαναλαμβάνοντας τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια της Αρκτικής περιοχής. «Γιατί 40 στρατιώτες δεν θα προστατεύσουν τίποτα».

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε για τα ρωσικά πολεμικά πλοία που «πλέουν ελεύθερα γύρω από τη Γροιλανδία» και πρόσφερε την εμπειρογνωμοσύνη και τα όπλα της Ουκρανίας «για να διασφαλιστεί ότι κανένα από αυτά τα πλοία δεν θα παραμείνει».

«Μπορούν να βυθιστούν κοντά στη Γροιλανδία, όπως κάνουν κοντά στην Κριμαία», πρόσθεσε. «Μπορούμε να αναλάβουμε δράση και ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε εκεί, αν μας ζητηθεί και αν η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ - αλλά δεν είμαστε», διευκρίνισε.

«Αντί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν η προσοχή της Αμερικής στρέφεται αλλού, η Ευρώπη φαίνεται χαμένη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει, αλλά δεν θα αλλάξει», είπε ακόμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ