Υστερία για τα μυστηριώδη drone στις ΗΠΑ: Μήπως είναι UFO;

Μεγάλος αριθμός μυστηριωδών ιπτάμενων αντικειμένων, που θεωρείται ότι είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εθεάθησαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, «πυροδοτώντας» έντονη ανησυχία σχετικά με το ποιος τα έστειλε – και γιατί.

Ο Φιλ Μέρφι, κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Μπάιντεν ζητώντας να δοθούν απαντήσεις. Ο νέος γερουσιαστής του Νιου Τζέρσεϊ, Άντι Κιμ, πέρασε το βράδυ της Πέμπτης «κυνηγώντας» drones στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κάνοντας σχετική ανάρτηση στο Χ.

Tonight I met with @NJSP officials and radar technicians at the Regional Operations & Intelligence Center who are surveying the area for unmanned aircraft systems. The public deserves clear answers — we will keep pushing the federal government for more information and resources. pic.twitter.com/PBye7a8wMv

Ο Μέρφι και αξιωματούχοι των αρχών έχουν πει ότι τα drones δεν φαίνονται να αποτελούν απειλή προς τη δημόσια ασφάλεια, μα πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζητήσει αυστηροποίηση των κανόνων σχετικά με το ποιοι μπορούν να πετούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το FBI είναι μεταξύ των υπηρεσιών που πραγματοποιούν έρευνες και ζήτησε από κατοίκους να κοινοποιήσουν βίντεο, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες που μπορεί να έχουν για τα drones.

Received a briefing tonight from @FBINewark Special Agent in Charge Nelson Delgado and his team at @NWSEarleNJ in Colts Neck to discuss the @FBI’s investigation into recent drone sightings.



We are ready to assist the federal government in getting to the bottom of this. pic.twitter.com/HSyLS0QsmA