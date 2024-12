ΗΠΑ: Τι είναι τα drones στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ - Η απάντηση του FBI

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί κάτοικοι του Νιού Τζέρσεϊ ισχυρίζονται ότι βλέπουν αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα να πετούν στον ουρανό της πολιτείας.

Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για drones και τηλεφωνούν στην Αστυνομία για να αναφέρουν το γεγονός. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς έκαναν αναρτήσεις στα social media, όπου συμπολίτες τους απάντησαν ότι είδαν και αυτοί τα περίεργα αντικείμενα στον ουρανό.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει στην Αμερική για τις πιθανές θεάσεις εξωγήινων, στην περίπτωση των drones κύριοι ύποπτοι θεωρήθηκαν οι γεωπολοτικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ. Εστειλαν, λοιπόν, η Ρωσία και το Ιράν drones πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ, όπως φημολογείται; Και αν ναι, για ποιο λόγο;

Άλλωστε, πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή επιτρέπονται οι πτήσεις μικρών ιδιωτικών αεροσκαφών. Δε χρειάζεται, δηλαδή, να στείλουν οι εχθροί των ΗΠΑ drones για να συλλέξουν πληροφορίες. Ωστόσο, οι αρχές, προκειμένου να καθησυχάσουν τους πολίτες, επέβαλαν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων drones πάνω από τα δύο σημαία.

Σε μία προσπάθεια να καταλάβει τί ακριβώς συμβαίνει, σίγουρα εν μέρει λόγω της πίεσης των ψηφοφόρων, ο κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Δημοκρατικός Φιλ Μέρφι, απευθύνθηκε στο FBI και στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Τον ακολούθησαν γερουσιαστές και βουλευτές από το Νιού Τζέρσεϊ και τη γειτονική πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς οι αναφορές για θέαση εξαπλώθηκαν σαν επιδημία και στο Μπρούκλιν. Τι απάντησαν οι αρχές;

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λένε οι αρχές

Με λίγα λόγια, ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό προς διερεύνηση. Οι άνθρωποι βλέπουν είτε drones που πετούν νόμιμα, είτε ιδιωτικά αεροπλάνα.

Την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, το FBI προέβη σε νέα ανακοίνωση: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή που μπορεί να προκύψει από συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ωστόσο, ιστορικά, έχουμε βιώσει περιπτώσεις εσφαλμένης ταυτότητας, όπου τα αναφερόμενα drones είναι, στην πραγματικότητα, επανδρωμένα αεροσκάφη ή εγκαταστάσεις».

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here’s what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn — Andy Kim (@AndyKimNJ) December 13, 2024

Μάλιστα ένας αξιωματούχος έκανε και χιούμορ: «Αν είναι Ιρανοί, Κινέζοι ή εξωγήινοι, τότε προκαλεί εντύπωση ο σεβασμός που δείχνουν στους αμερικανικούς κανόνες για τα φώτα πτήσης».

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις των αρχών δεν καθησυχάζουν τους πολίτες. «Σήμερα, μίλησα με τη σύμβουλο εσωτερικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, για να συζητήσω τις ανησυχίες μου σχετικά με την απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις πρόσφατες παρατηρήσεις drone», έγραψε ο κυβερνήτης του Νιού Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα συνεχίσω να πιέζω την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του FBI, για απαντήσεις…»

I wrote to @POTUS to express my concerns about reports of unmanned aircraft systems in and around NJ airspace.



Since existing laws limit the ability of state and local law enforcement to counter UAS, more federal resources are needed to understand what is behind this activity. pic.twitter.com/mkeUeW7ury — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 13, 2024

«Δεν υπάρχει τίποτα πειστικό σχετικά με αυτές τις υποτιθέμενες παρατηρήσεις drone», λέει ο Ντέβιαντ Ολαμ, ειδικός σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. «Είναι ένα δημοφιλές χόμπι των Αμερικανών να πανικοβάλλονται και να δημιουργούν θόρυβο από πράγματα που δεν καταλαβαίνουν».

Οι αρχές είναι προσεκτικές γιατί οι έρευνες σχετικά με τις θέσεις και τις κινήσεις των drones είναι δαπανηρές. Για παράδειγμα, αντίστοιχες αναφορές πολιτών για πτήσεις drones στο αεροδρόμιο του Γκάντγουικ στο Λονδίνο, οδήγησαν σε ματαιώσεις πτήσεων, ταλαιπωρία για δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες και απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων για τις αεροπορικές εταιρείες.

Με πληροφορίες από Wired

