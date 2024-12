ΗΠΑ: Συναγερμός από μεγάλο αριθμό drones αγνώστου προέλευσης

Το ενδεχόμενο επίθεσης με drones από Ρώσους κατασκόπους εξετάζουν οι βρετανικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει παρατηρηθεί μεγάλος αριθμός drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο στρατιωτικών βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως οι RAF Lakenheath και RAF Mildenhall, καθώς και στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, το Τέξας και την Οκλαχόμα. Τα drones παραμένουν στον αέρα για ώρες και φέρουν χαρακτηριστικά που υποδεικνύουν δράση της ρωσικής κατασκοπευτικής υπηρεσίας GRU, σύμφωνα με ειδικούς όπως ο πρώην αξιωματικός των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, Philip Ingram.

Όσο για τους πολίτες που απλά παρατηρούν «παράξενα φώτα» στον ουρανό, μοιράζονται σχετικά βίντεο στα social media και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, χωρίς να λείπουν και τα περί UFOs σχόλια.

Τα drones εντείνουν την ανησυχία των αρχών μιας και θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως κίνηση προσπάθειας συλλογής πληροφοριών ή επίδειξη ισχύος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τις αποτυχίες στην Ουκρανία.

Η έλευση των drones δεν θα εξέπληττε τις ΗΠΑ αν συνδέονταν με κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές σε υποθαλάσσια καλώδια και βομβιστικές απειλές. Παρά τις διεξοδικές έρευνες από το FBI και άλλες υπηρεσίες, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί η πηγή ή η τοποθεσία εκτόξευσης των drones.

Ειδικά στο Νιου Τζέρσεϊ, έχουν εντοπιστεί δεκάδες drones να πετούν τη νύχτα πάνω από κρίσιμες υποδομές, όπως δεξαμενές νερού, γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να είναι γνωστό ποιος τα χειρίζεται ή για ποιο λόγο. Παρότι ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ξένων δεσμών, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ανεξήγητα περιστατικά, τα οποία προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των υποδομών.

