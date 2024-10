Υπόθεση Πελικό: Η πρώτη φωτογραφία του βιαστή συζύγου από τότε που άρχισε η δίκη - Προσπάθησε να κρύψει το πρόσωπό του

Για πρώτη φορά από την ημέρα που ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη των βιασμών της 72χρονης Ζιζέλ Πελικό από τον σύζυγό της και 50 αγνώστους, που ο Ντομινίκ Πελικό «στρατολογούσε» μέσω πλατφόρμας για swingers, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το πρόσωπο του βασικού κατηγορουμένου.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου, που ξεκίνησε στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν η δίκη των βιασμών της Ζιζέλ Πελικό, ο βασικός κατηγορούμενος μεταφέρεται από την φυλακή στο δικαστήριο με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και μέχρι σήμερα κανένας φωτογράφος δεν είχε κατορθώσει να τον φωτογραφίσει. Όμως, το πρωί της Πέμπτης αυτό κατέστη δυνατό, αν και ο ενορχηστρωτής των βιασμών της Ζιζέλ Πελικό καθισμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που τον μετέφερε στο δικαστήριο, προσπάθησε να αποφύγει τον φωτογραφικό φακό βάζοντας το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του.

Σε αντίθεση με τον Ντομινίκ Πελικό, το θύμα, η Ζιζέλ Πελικό, προσήλθε και σήμερα στη δίκη, όπως άλλωστε κάνει κάθε μέρα, με το κεφάλι ψηλά, συνοδευόμενη από τους δύο δικηγόρους της και αποφασισμένη να δικαιωθεί για τους βιασμούς τους οποίους υπέστη επί μία δεκαετία από 50 άγνωστους άνδρες ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη από τον βασικό κατηγορούμενο.

Ο Ντομινίκ Πελικό, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος, αν και προσπάθησε να κρυφτεί από τον φωτογραφικό φακό, έχει ήδη παραδεχθεί από την αρχή της δίκης την ενοχή του ενώ η «υπόθεση Πελικό» ή «οι βιασμοί της Μαζάν», όπως αποκαλούν τους πολλαπλούς βιασμούς της Ζιζέλ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, έχει συγκλονίσει τη Γαλλία και ολόκληρο τον κόσμο. Δημοσιογράφοι από τις ΗΠΑ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτάσει στην Αβινιόν, όπου διεξάγεται η δίκη αλλά και στο μικρό χωριό Μαζάν των 6.000 κατοίκων, στο οποίο ζούσε από το 2013 το ζεύγος Πελικό.

Monster of Avignon Dominique Pelicot covers his face on the way to court as he is pictured for the first time since his arrest over mass rape of his drugged wife

