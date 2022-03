Υπό ρωσική πολιορκία η Μαριούπολη - «Ανελέητες επιθέσεις, χωρίς νερό και ρεύμα η πόλη»

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μαριούπολης, στην ανατολική Ουκρανία, συνεχίζει να τελεί υπό πολιορκία, υφίσταται «αποκλεισμό» από τον ρωσικό στρατό και «ανελέητες» επιθέσεις, κατήγγειλε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, ζητώντας να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πόλη δεν έχει νερό, ηλεκτρισμό ούτε θέρμανση ενώ παράλληλα ξεμένει από τρόφιμα.

Ο Μποϊτσένκο έκανε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια και ανθρωπιστικό διάδρομο ώστε να μπορέσουν να φύγουν κάποιοι κάτοικοι μετά από πέντε ημέρες βομβαρδισμών από τις ρωσικές δυνάμεις.

Mariupol, a key port city in southern Ukraine, has been under siege for days. Mikhail Vershinin, head of the Donetsk Regional Patrol Police, described the situation as being on “the brink of a humanitarian disaster.” https://t.co/uZ3klB0P4y pic.twitter.com/KnjK52WZq3