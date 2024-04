Υπερδνειστερία: Ουκρανικό drone χτύπησε στρατιωτική εγκατάσταση, λένε οι Μολδαβοί αποσχιστές

Ένα drone καμικάζι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας των φιλορωσικών αυτονομιστικών αρχών στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Ασφαλείας του.

Μήνυμα που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο ανέφερε ότι ο στόχος ήταν έξι χιλιόμετρα (τέσσερα μίλια) από τα σύνορα της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία με την Ουκρανία, με τις πλησιέστερες γραμμές του μετώπου να βρίσκονται περί τα 200 χιλιόμετρα στα ανατολικά της Μολδαβίας. «Στόχος ήταν ένας σταθμός ραντάρ, ο οποίος υπέστη μικρές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Ανακριτική ομάδα εργάζεται επί τόπου. Έχει σχηματιστεί ποινική υπόθεση», ανέφερε το υπουργείο. Δεν κατονόμασε έναν ένοχο.

Ένα βίντεο που προβλήθηκε στην τηλεόραση στην περιοχή των αυτονομιστών φαινόταν να δείχνει μια επίθεση από ένα drone σε εξέλιξη με τον ήχο μιας έκρηξης, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για ζημιές σε κτήρια.

Το περιστατικό ήταν το δεύτερο του είδους του σε λιγότερο από ένα μήνα - τον Μάρτιο, οι αρχές της Υπερδνειστερίας δήλωσαν ότι μια επίθεση με drone κατέστρεψε ένα ελικόπτερο στην περιοχή.

