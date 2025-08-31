ΔΙΕΘΝΗ
Υεμένη: Εισβολή των Χούτι σε γραφεία του ΟΗΕ - «Συνέλαβαν 10 εργαζόμενους»

Οι Χούτι κρατούν ήδη δεκάδες εργαζόμενους του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων από τον Ιούνιο του 2024

LifO Newsroom
Υεμένη: Εισβολή των Χούτι σε γραφεία του ΟΗΕ - «Συνέλαβαν 10 εργαζόμενους»
Φωτ. αρχείου: Getty Images
Έφοδο στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, πραγματοποίησαν σήμερα οι Χούτι, συλλαμβάνοντας εργαζόμενους.

Σύμφωνα με μια πηγή από την Υεμένη που μίλησε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένοπλοι εισέβαλαν σε γραφεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πηγή πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Οι ένοπλοι συνέλαβαν επτά εργαζόμενους του WFP και τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για την UNICEF και τους μετέφεραν σε μια άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την πηγή.

Το κίνητρο της απαγωγής δεν έχει διευκρινιστεί. 

Από την πλευρά του, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός εργαζομένου του από τους Χούτι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, επικαλούμενο φόβους και για άλλα μέλη του προσωπικού του οργανισμού σε άλλα μέρη της χώρας.

Τα γραφεία του WFP στη Σαναά «δέχθηκαν έφοδο από τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνέλαβαν ένα μέλος του προσωπικού, με αναφορές για περαιτέρω συλλήψεις (προσωπικού του WFP) σε άλλες περιοχές», ανέφερε το WFP σε ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο οργανισμός αυτός του ΟΗΕ τόνισε ότι «αναζητά επειγόντως πρόσθετες πληροφορίες» από τις αρχές των Χούτι, οι οποίες κατέλαβαν την πρωτεύουσα, Σαναά, το 2014 και ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης.

«Η αυθαίρετη κράτηση εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα είναι απαράδεκτη. Η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικής εργασίας», ανέφερε το WFP στην ανακοίνωσή του.

Κατά το παρελθόν οι Χούτι είχαν απαγάγει εργαζόμενους στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τους ότι ήταν κατάσκοποι των ΗΠΑ. Είκοσι τρεις εργαζόμενοι αρωγής εξακολουθούν και κρατούνται από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΗΕ.

Επίσης, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου ότι οκτώ από τους εργαζομένους του στην Υεμένη είχαν συλληφθεί από τους Χούτι, οι οποίοι κρατούν ήδη δεκάδες εργαζόμενους του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων από τον Ιούνιο του 2024.

Τον Ιούνιο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απαίτησε «την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους» και εξέφρασε τη λύπη του για την «οδυνηρή τραγωδία» του θανάτου ενός υπαλλήλου του WFP κατά τη διάρκεια της κράτησής του νωρίτερα φέτος. Οι Χούτι δικαιολόγησαν τις συλλήψεις του Ιουνίου μιλώντας για ένα «αμερικανικο-ισραηλινό δίκτυο κατασκοπείας» που λειτουργούσε υπό την κάλυψη ανθρωπιστικών οργανώσεων, κατηγορίες που απορρίπτονται κατηγορηματικά από τον ΟΗΕ.

Δέκα χρόνια εμφυλίου πολέμου έχουν βυθίσει την Υεμένη σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι συλλήψεις αυτές πέρυσι οδήγησαν τον ΟΗΕ να περιορίσει τις αναπτύξεις προσωπικού και να αναστείλει δραστηριότητές του σε ορισμένες περιοχές της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός των Χούτι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου, σε ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη στη Σαναά, του πρωθυπουργού των ανταρτών, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

«Η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δήλωσε ο Αμπντελμαλέκ αλ Χούτι, σε μια ομιλία στο δίκτυο των ανταρτών, Al-Massirah, όπου διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα δεν θα αναγκάσουν το κίνημά του να «λυγίσει».

 
 
