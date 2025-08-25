ΔΙΕΘΝΗ
Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούτι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ»

LifO Newsroom
Τουλάχιστον 6 νεκροί και σχεδόν 90 τραυματίες από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Υεμένη
Ένα αγόρι κοιτάζει τον καπνό που υψώνεται μετά από ισραηλινές επιθέσεις στη Σαναά της Υεμένης / Φωτ: EPA
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον υεμενίτικων εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούτι.

Η επίθεση σημειώθηκε μια εβδομάδα έπειτα από παρόμοια πλήγματα στην πρωτεύουσα Σανάα, σύμφωνα με αξιωματούχους της παράταξης που πρόσκειται στο Ιράν.

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούτι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Μετά τα χθεσινά πλήγματα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε για ακόμη μια φορά ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούτι θα πληρώσει πολύ ακριβά για τις επιθέσεις του εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και το κίνημα απείλησε πως θα «ανταποδώσει» την επίθεση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, στα χέρια των Χούτι, έγιναν ισραηλινά πλήγματα εναντίον εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, δυο ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών –ο ένας είχε ήδη γίνει στόχος μια εβδομάδα νωρίτερα–, καθώς και εγκατάστασης των δυνάμεων ασφαλείας κοντά σε μέγαρο της προεδρίας.

«Σε όποιον μας επιτίθεται — αντεπιτιθέμεθα. Σε όποιον σχεδιάζει να μας επιτεθεί — επιτιθέμεθα. Όλη η περιοχή κατανοεί την ισχύ και την αποφασιστικότητα του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα εναντίον του αμερικανοσιωνιστικού σχεδίου και θα συνεχίσουμε την κλιμάκωση ωσότου να τερματιστεί η επίθεση και να αρθεί ο αποκλεισμός (του Ισραήλ) στη Λωρίδα της Γάζας», αντέταξε το πολιτικό γραφείο των Χούτι σε ανακοίνωσή του.

Οι Χούτι εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ

Το βράδυ της Παρασκευής, οι Χούτι εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, που απέχει κάπου 1.800 χιλιόμετρα από τους τομείς της Υεμένης που ελέγχουν. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως «πιθανότητα αποσυντέθηκε εν πτήσει».

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν έγγραφο του στρατού, ο πύραυλος αυτός για πρώτη φορά έφερε κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς.

Πέρα από τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, οι Χούτι ξανάρχισαν τον Ιούλιο, έπειτα από παύση μερικών μηνών, να βάζουν στο στόχαστρο πλοία στα ανοικτά της Υεμένης που κατ’ αυτούς συνδέονται με το εβραϊκό κράτος.

Τον Μάιο, είχαν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ έπειτα από μήνες αμερικανικών βομβαρδισμών στην Υεμένη, αλλά κατόπιν ξεκαθάρισαν πως αυτή δεν αφορούσε το Ισραήλ.

Οι Χούτι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Το Ισραήλ «πρέπει να ξέρει πως δεν θα εγκαταλείψουμε τους αδελφούς μας στη Γάζα, όποιες θυσίες κι αν χρειαστούν», ανέφερε χθες μέσω X ο Άμπντελ Καντέρ αλ Μουρτάντα, στέλεχος του κινήματος.

Το Ισραήλ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε βομβαρδισμούς αντιποίνων, κυρίως από αέρος, σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούτι, πλήττοντας επανειλημμένα λιμάνια στο δυτικό τμήμα της χώρας και το αεροδρόμιο στη Σανάα.

